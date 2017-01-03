Lübnanlı Rita Şami: "En kötüsü patlamada ölürüm annemin yanına giderim"
03 Ocak 2017 Salı, 04:20:58 | Güncelleme: 05:15:49
Reina katliamında yaşamını yitiren Lübnanlı Rita Şami’nin 4 ay önce annesini kaybettiği, İstanbul’a az da olsa rahatlamak için geldiği ortaya çıktı. Şami, başına bir şey gelmesinden korkan ablasına ise “Umarım İstanbul’da iyi vakit geçiririm, en kötüsü bir patlamada ölürüm ve annemin yanına giderim” demiş
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Ölüm Lübnanlı Rita Şami’yi Reina’da yakaladığında henüz 26 yaşındaydı. Rita 4 ay önce annesini kanserden kaybetmiş, İstanbul’a da arkadaşlarıyla biraz olsun nefes almak için gelmişti.
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Lübnan basınına göre ablası ve babası, başına bir şey gelebileceği endişesiyle Rita’nı Türkiye’ye gelmesini istemedi.
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Ancak genç kadın, “Umarım İstanbul’da iyi vakit geçiririm,en kötüsü bir patlamada ölürüm ve annemin yanına giderim” diye yanıt verdi.
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Lübnan kanalı MTV’ye konuşan acılı baba İlyas Şami “Gitmemesi için onu durdurmak istedim ama beni dinlemedi” ifadesini kullandı.
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Arkadaşları ve sevenleri ölümünün ardından, Rita’nın Facebook sayfasında annesi için paylaştığı şiirlerin altına yüzlerce mesaj yazdı.
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Rita’nın Facebook sayfasındaki fotoğrafta yanında duran ve İstanbul’a beraber geldiği ve Lübnanlı milletvekili Estephan Doueihi’nin kızı olan arkadaşı Büşra Doueihi’nin vücuduna da saldırıda 3 kurşun isabet etti. Yaralanan genç kadının tedavisi sürüyor.
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ÜNLÜ BOLLYWOOD YAPIMCISI DA ÖLDÜ
Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, sosyal medya hesabından Hintli yapımcı Abis Rizvi ile moda tasarımcısı Khushi Shah’ın da terör saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Rizvi’nin babası Ahtar Hasan eski bir milletvekili ve Mumbai’nin emlak krallarından biri olarak biliniyor. Rizvi ticaret ve sanatı bir arada götürüyordu.
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Rizvi’nin babası Ahtar Hasan eski bir milletvekili ve Mumbai’nin emlak krallarından biri olarak biliniyor. Rizvi ticaret ve sanatı bir arada götürüyordu.
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Hem babasının kurduğu “Rizvi Yapı” isimli emlak şirketinin CEO’suydu hem de Bollywood’da film yapımcılığı ve senaristlik yapıyordu. 49 yaşındaki Rizvi daha çok çevre sorunlarına değinen yapımlara imza atmıştı.
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2 yıl önce Bengal Kaplanlarıyla ilgili filmi “Kükreyiş: Sundarbans’ın kaplanları” hayli dikkat çekti. Film Youtube’da yüz binlerce tık aldı. Rizvi bu yıl da “He-man” isimli bir belgesel çekmişti.
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“Tac Mahal’in T’si” isimli bir film üzerinde de çalışıyordu. Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj Twitter’da yazdığı mesajda, “Abis Rizvi’nin babasıyla konuştum, İstanbul’a gitmek istiyor, vizesini almaya çalışıyoruz” yazdı.
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Moda tasarımcısı Khushi Shah’ın ailesi ise “Kızımızın öldürülmesi ailemizi derin üzüntüye boğdu. Kızımız işi için İstanbul’daydı” dedi.