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Lübnanlı Rita Şami: "En kötüsü patlamada ölürüm annemin yanına giderim"

03 Ocak 2017 Salı, 04:20:58

Reina katliamında yaşamını yitiren Lübnanlı Rita Şami’nin 4 ay önce annesini kaybettiği, İstanbul’a az da olsa rahatlamak için geldiği ortaya çıktı. Şami, başına bir şey gelmesinden korkan ablasına ise “Umarım İstanbul’da iyi vakit geçiririm, en kötüsü bir patlamada ölürüm ve annemin yanına giderim” demiş

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    Ölüm Lübnanlı Rita Şami’yi Reina’da yakaladığında henüz 26 yaşındaydı. Rita 4 ay önce annesini kanserden kaybetmiş, İstanbul’a da arkadaşlarıyla biraz olsun nefes almak için gelmişti. 

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    Lübnan basınına göre ablası ve babası, başına bir şey gelebileceği endişesiyle Rita’nı Türkiye’ye gelmesini istemedi. 

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    Ancak genç kadın, “Umarım İstanbul’da iyi vakit geçiririm,en kötüsü bir patlamada ölürüm ve annemin yanına giderim” diye yanıt verdi. 

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