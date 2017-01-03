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Prizren Türk Başkonsolosluğu
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Prizren Türk Başkonsolosluğu'nda güvenlik önlemleri artırıldı

Kosova Prizren'deki Türk Başkonsolosluğu'nda güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi

03 Ocak 2017 Salı, 21:31:44 Güncelleme: 21:34:02 DHA

28 Kasım tarihinde 5 kişi tarafından molotoflu saldırıya uğrayan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu'ndaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Kosova'nın güney bölgesinde, Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'de hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu'na yapılan molotoflu saldırının ardından, binayı koruyan polis kulübesi sayısı artırıldı.

Prizren'in tarihi Şadırvan merkezindeki Taş Köprü'nün karşısında hizmet veren ve Kosova'nın ilk ve tek Başkonsolosluğu olan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluk binasında, saldırı ardından polis kulübesi sayısı artırılarak denetimler sıkılaştırıldı.

Türk Başkonsolosluğu'na yapılan molotoflu saldırı ardından, başta Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi olmak üzere Başbakan İsa Mustafa ile muhalefet liderlerinin yanı sıra, Kosovalı STK temsilcileri de saldırıyı sert bir dille kınamışlardı.

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