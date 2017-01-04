Reina canisinin gittiği restoranla ilgili olarak, 570 kişinin parmak izlerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldüğü ve ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Yaralılarla birlikte parmak izi ve ifadeleri alınanların sayısı, 600’ü geçti. Kamera görüntüleri ve fotoğrafları ortaya çıkan saldırganın kimliğiyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, Uygur Türkü olduğu üzerinde duruluyor. Saldırganın, terör örgütü DEAŞ’ın özel ve seçkin eğitimli militanlarından oluşan ‘Yalnız Kurt’ timinin üyesi olduğu öne sürülüyor.

DEAŞ’ın ‘Yalnız Kurt’ ismini verdiği saldırı timi, Orlando ve Nice’de kanlı eylemler düzenlemişti.

YUSUF DOĞAN - MÜSLİM SARIYAR/GAZETE HABERTÜRK