Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab merkezine ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye DEAŞ'lı teröristler saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Şehit askerin cenazesi ve yaralı askerler Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere getirildi.
DEAŞ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
TSK uçakları El Bab'a hava harekatı düzenlenlerken obüslerle de DEAŞ mevzileri vuruldu. Tadif'e yönelik yoğun top atışı sonucu terör örgütü DEAŞ'ın kayıplar verdiği ve 1 komutanının öldüğü bildirildi.
Nurcan İNAL/KİLİS
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