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Türk Silahlı Kuvvetleri DEAŞ Suriye
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TSK: 14 DEAŞ üyesi öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'ye düzenlenen hava harekatında 12 DEAŞ hedefinin imha edildiğini, 14 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 19:04:52 Güncelleme: 19:44:18 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin kuzeyindeki Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait 12 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre 14 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Suriye'nin kuzeyindeki Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, terör örgütü DEAŞ mensuplarının barınma yeri, savunma ve silah mevzisi olarak kullandığı tespit edilen 12 hedef ateş altına alınarak imha edildi. İlk değerlendirmelere göre, 14 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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