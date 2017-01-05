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İzmir Adliyesi nerede?

İzmir'de meydana gelen patlamanın ardından ülke genelinde birçok vatandaş "İzmir Adliyesi nerede?" sorularını sormaya başladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:03:48 Güncelleme: 17:25:24

İzmir Adliyesi girişinde 05 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından birçok vatandaş İzmir Adliyesi'nin nerede olduğunu araştırmaya başladı. Peki İzmir Adliyesi nerede?

İZMİR ADLİYESİ NEREDE?

İzmir Adliyesi, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer almaktadır.

İZMİR ADLİYESİ YAKININDA PATLAMA

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Bayraklı Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın, hakim ve savcıların kullandığı ve ağır ceza mahkemelerine de gidilen C girişindeki polis noktasına yönelik bir bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis bölgeyi giriş ve çıkışlara kapattı.

Adliye yakınındaki bir aracın yandığı görülürken, patlamanın ardından çatışma çıktığı bildirildi.Öte yandan iki ayrı patlama sesi duyulduğu öğrenildi.

YARALILAR VAR

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Habertürk TV'ye edindiği bilgilere göre yaptığı açıklamada, saldırıda 1 trafik polisinin de aralarında olduğu 11 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de durumunun ağır olduğunu aktardı.

İKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1 TERÖRİST ARANIYOR

Resmi kaynaklardan teyit edilmeyen bilgilere göre, patlamanın ardından iki teröristin öldürüldüğü belirtiliyor. Öte yandan bir teröristin de arandığı öğrenildi.

Siyah montlu ve 1,65-1,70 metre botundaki terörist aranıyor.

GİTAR KILIFINDA SİLAH

Habertürk muhabirinin edindiği bilgilere göre Renault marka araçla olay yerine gelen iki terörist araçlarını polis kulübesi önüne bırakıp ellerinde kaleşnikof silahla çevreye ateş açarak içeri girmeye çalıştı. İki terörist etkisiz hale getirilirken teröristlerden birinin yanında gitar kılıfı tespit edildi. Gitar kılıfının içinde başka silahların da bulunduğu iddia edildi.

NEŞET DİŞKAYA / HABERTÜRK HABER MERKEZİ

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