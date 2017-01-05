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Sivas'ta Afgan polisler mezun oldu

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:32:32 DHA

Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 250 Afgan öğrenci mezun oldu. Polislee mezuniyet töreninde İstiklal Marşı okudu

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    Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki 4 aylık eğitim çalışmalarını tamamlayan 250 Afgan kadın polis, düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezun oldu. Afgan mezunlar, İstiklal Marşı okuyup 'Sivas'ın yollarına' türküsünü seslendirdi.

     

     

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    2011 yılında Afganistan ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat gereği Afgan polis adaylarına eğitim veren Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda kadın polisler mezuniyet heyecanı yaşadı.

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    Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende daha sonra okulun tanıtım videosu gösterildi. Ardında Sivas'ta eğitim gören Afgan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı ve 'Sivas'ın yollarına' türküsünü okudu.

     

     

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