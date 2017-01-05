Sivas'ta Afgan polisler mezun oldu

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Törende konuşan Afganistan İçişleri Bakanı Taj Mohammad Jahed, dost ve kardeş ülke Türkiye'de bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye kardeş bir ülke ve yıllardan beri hep bizim yanımızda olmuş ve dostluğunu bize isbat etmiştir. Türkiye ile dost olduğumuz için mutluyuz ve bu dostlukla gurur duyuyoruz."