Haberturk.tv'den kahramanın anısına: Türkiye seni unutmayacak

Vatan için ölmek... Türkiye, İzmir'de şehit düşen kahraman polisine ağlıyor. Son mermisine kadar mücadele eden ve büyük bir katliamı önleyen Fethi Sekin anısına Haberturk.tv hazırladı: Türkiye seni unutmayacak...
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YORUMLAR 6
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Misafir 4 dakika önceAllah sizin kanınızı yerde koymamak nasip etsin şehidim00
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Misafir 21 dakika öncemekanı cennet olsun minnettarız00
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Misafir 35 dakika önceşehit oldu...daha kaç şehit vericez korkuyorum hemde çok korkuyorum00
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Misafir 35 dakika önceAllah sayılarını arttırsın.Aslan gibi adamlarımız var.Mekanı cennettir inşallah.00
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Misafir 58 dakika öncemekani cennet olsun,,,,,30
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Misafir 59 dakika önceRabbim şu mübarek cuma gününün hürmetine rahmet eylesin. Ah şehidim sen ölmedin asla ölmedin. çünkü şehitler ölmez, vatan asla bölünmez!!! Habertürk TV ekibine Böyle bir içerik hazırladığı için sonsuz teşekkürler.60
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Misafir 1 saat önceOrdumuza moral vermek için facebook da instagram da herkesi askerlik resimlerini paylaşmaya davet ediyorum..30
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Misafir 1 saat önceAllah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun30
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