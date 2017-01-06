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Fethi Sekin
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Haberturk.tv'den kahramanın anısına: Türkiye seni unutmayacak

Haberturk.tv İzmir Adliyesi'ndeki terör saldırısında kahramanca şehit olan ve büyük bir katliamı önleyen Fethi Sekin için video hazırladı

06 Ocak 2017 Cuma, 11:55:54 Güncelleme: 12:23:43

Vatan için ölmek... Türkiye, İzmir'de şehit düşen kahraman polisine ağlıyor. Son mermisine kadar mücadele eden ve büyük bir katliamı önleyen Fethi Sekin anısına Haberturk.tv hazırladı: Türkiye seni unutmayacak...

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YORUMLAR 6
  • Misafir 4 dakika önce
    Allah sizin kanınızı yerde koymamak nasip etsin şehidim
  • Misafir 21 dakika önce
    mekanı cennet olsun minnettarız
  • Misafir 35 dakika önce
    şehit oldu...daha kaç şehit vericez korkuyorum hemde çok korkuyorum
  • Misafir 35 dakika önce
    Allah sayılarını arttırsın.Aslan gibi adamlarımız var.Mekanı cennettir inşallah.
  • Misafir 58 dakika önce
    mekani cennet olsun,,,,,
  • Misafir 59 dakika önce
    Rabbim şu mübarek cuma gününün hürmetine rahmet eylesin. Ah şehidim sen ölmedin asla ölmedin. çünkü şehitler ölmez, vatan asla bölünmez!!! Habertürk TV ekibine Böyle bir içerik hazırladığı için sonsuz teşekkürler.
  • Misafir 1 saat önce
    Ordumuza moral vermek için facebook da instagram da herkesi askerlik resimlerini paylaşmaya davet ediyorum..
  • Misafir 1 saat önce
    Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun
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