Haberturk.tv'den kahramanın anısına: Türkiye seni unutmayacak

Vatan için ölmek... Türkiye, İzmir'de şehit düşen kahraman polisine ağlıyor. Son mermisine kadar mücadele eden ve büyük bir katliamı önleyen Fethi Sekin anısına Haberturk.tv hazırladı: Türkiye seni unutmayacak...

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