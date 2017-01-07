Kahraman polis Fethi Sekin son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit polis Sekin'in cenazesi Baskil'de defnedilecek.

"ANNE NE OLUR BABAMI GÖTÜRMESİNLER"

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi, Elazığ'daki baba ocağında helallik alınmasından sonra törenin yapılacağı Baskil ilçesine götürüldü. Şehit polis memuru Sekin'in naaşı Elazığ Belediyesine ait cenaze aracı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı. Şehidin cenazesinin morgdan alınması sırasında büyük kızı Zeynep Dila gözyaşları içerisinde annesine, "Anne ne olur babamı götürmesin." dedi.

İZMİR'DE TÖREN

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan zabıt katibi Musa Can için İzmir'de cenaze töreni düzenleniyor