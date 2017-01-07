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Fethi Sekin
GÜNDEM

İzmir şehitlerine veda

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:20:49 Güncelleme: 13:12:16

Kahraman polis Fethi Sekin son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit polis Sekin'in cenazesi Baskil'de defnedilecek.

"ANNE NE OLUR BABAMI GÖTÜRMESİNLER"

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi, Elazığ'daki baba ocağında helallik alınmasından sonra törenin yapılacağı Baskil ilçesine götürüldü. Şehit polis memuru Sekin'in naaşı Elazığ Belediyesine ait cenaze aracı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı. Şehidin cenazesinin morgdan alınması sırasında büyük kızı Zeynep Dila gözyaşları içerisinde annesine, "Anne ne olur babamı götürmesin." dedi.

İZMİR'DE TÖREN

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan zabıt katibi Musa Can için İzmir'de cenaze töreni düzenleniyor

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YORUMLAR 3
  • Misafir 54 saniye önce
    Rabbim makamını ali eylesin cenneti alada habibine komşu eylesin şehitlerimizin aziz ailelerine sabrı cemil ihsan eylesin insallah
  • Misafir 2 dakika önce
    Gidende sıkıntı yok. O mertebelerin en büyüğünde yeri güzel .Peygamber'e komşu oldu İNŞALLAH. ALLAH (C.C.) geride kalanlara sabırlar versin. Dayanma gücü versin. ALLAH şehitlerimizin kanını yerde bırakmamayı nasibetsin. Devletimize güç , kudret versin.
  • Misafir 26 dakika önce
    Zafer inananlarındır! Bizim ölülerimiz şehit hainlerinki leş!
  • Misafir 43 dakika önce
    ALLAH böyle yiğitleri eksik etmesin vatanımızda :((
  • Misafir 43 dakika önce
    allah rahmet eylesin
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