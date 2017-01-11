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Üsküdar'da villada yangın

Üsküdar Kısıklı'da bir villada yangın çıktı. Yangını söndürmeye giden itfaiye ekipleri kar nedeniyle olay yerine güçlükle varabildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 05:51:02 Güncelleme: 05:57:28

Üsküdar'da bir villada çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kısıklı Mahallesi Büyük Çamlıca Caddesi Turistlik Çamlıca Sokağı'nda bir villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Villada çalışan güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İş makinesi yardımıyla yol kar birikintilerinden temizlenerek itfaiye araçlarının geçişi sağlandı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın villada hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

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