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İstanbul'da buzlanan yollarda yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı

Vatandaşlar çareyi yola kül ve sıcak su dökmekte buldu

13 Ocak 2017 Cuma, 10:14:28 Güncelleme: 10:26:47 DHA

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yollarda sabaha karşı buzlanma oluştu. Sürücüler ve yayalar adeta buz pistine dönem yollarda zor anlar yaşadı. Rampa yukarı çıkmaya çalışan sürücülerin araçları kaydı, yayalar ise birbirlerine tutarak güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşların ise kayarak yere düştüğü görüldü. Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yapmamasından yakınan vatandaşlar çareyi yola kül ve sıcak su dökmekte buldu.

Esnaf olduğunu söyleyen Kemal Demir belediye ekiplerinin yeterince çalışma yapmadığını belirterek,"Yola kül döküyoruz. Araçların kaymaması nedeniyle belediye 5 gün önce tuzlama yaptı, ancak 5 gündür belediye ekiplerini göremiyoruz" dedi.

Yolda ilerlemekte güçlük çeken bir vatandaş ise , "Baya zorlanıyoruz arabalarda zorlanıyor belediyeler tuzlama çalışması yapıyor ama sanırım burayı hesaplayamamışlar az kalsın düşüyorduk. Bü tür sorunu yaşıyan çok insan var" dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    okullar pazartesiye kadar kapalı kalmalıydı,ara sokaklar halen sıkıntılı öğrenci servisleri kaza yapmaz inşaallah
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