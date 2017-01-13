MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında yaptığı "erken seçim" çıkışı, siyasetçilerin gündemine taşındı. Bahçeli'nin Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'ten geçmemesi ihtimaline ilişkin, "Böyle bir durum olursa Meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır, millet iradesine gidilir" sözlerine AK Parti ve CHP'den destek gelirken, HDP'den tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "erken seçim" tartışmalarına ilişkin olarak, "Parlamento çalışamayacak hale gelirse düşünülebilir" dedi.

Bahçeli, "Teklifin Meclis'ten geçmemesi durumunda ne olacağı" ile ilgili soruya, "Öyle bir durum yaşanırsa çok farklı bir sorun ortaya çıkar. Böyle bir durum olursa Meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır, millet iradesine gidilir" yanıtını verdi.

İLK CEVAP ŞENTOP'TAN

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndan geçmemesi halinde Türkiye'nin seçime gidebileceğini belirterek, "Bu şartlar, Türkiye'nin yaşadığı süreç, hepsi birlikte dikkate alındığında bunun geçmemesinin neticesi, zorunlu olarak Türkiye'yi bir seçime götürür. Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi." dedi.

Bir maddenin düşmesi halinde teklifin geri çekilip çekilmeyeceğine yönelik soru üzerine Şentop, "Metin, Genel Kuruldan geçmezse, o zaman hiç kimse seçim istemiyor diyelim ama Türkiye seçime mecbur kalır" değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, siyasetle en ufak bir ilgisi olan kişinin, bunu böyle değerlendirmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu şartlar, Türkiye'nin yaşadığı süreç, vesaire hepsi birlikte dikkate alındığında bunun geçmemesinin neticesi, zorunlu olarak Türkiye'yi bir seçime götürür. Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Parlamento çalışamayacak hale gelirse düşünülebilir. Samimi, dürüst bir şekilde, kavga gürültüye gerek yok. Düşüncelerini parlamentoda söyleyin, 330 nasıl geçecekse, zaten geçiyor. Bu işin ikinci turu var, orada da kabul edilirse asıl sahibine gidecektir. Milletimizin vereceği karara hepimiz evet diyeceğiz, olay bu." Erdoğan: Meclis çalışamaz hale getirilirse erken seçim düşünülebilir

HALAÇOĞLU: KASIM AYINDA...

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa değişikliği teklifi Meclisten geçmediği takdirde millet iradesine gidilebileceği" görüşüne ilişkin, "330 olsa da hatta halk oylamasında anayasa onaylansa da zaten erken seçim yapacak AKP. Muhtemeldir ki kasım ayında bir seçim bekliyor Türkiye'yi." dedi.

Halaçoğlu, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, anayasa görüşmelerinde 330 çıkmazsa erken seçim olabileceği" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"330 olsa da hatta halk oylamasında anayasa onaylansa da zaten erken seçim yapacak AKP. Bu referandumun sonuçlanması, 'evet' veya 'hayır' olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. 'Evet' dendiği takdirde zaten Türkiye tek kişilik bir yönetime tabi tutulacak. AKP içerisinde, onlara göre temizlenmesi icap eden kişiler bir şekilde yeni bir seçim yapılmadan temizlenemez. Onun için de muhtemeldir ki kasım ayında bir seçim bekliyor Türkiye'yi."

ÖZDAĞ: KENDİLERİNE GÜVENMİYORLAR

MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ da "Bu açıklamanın bir anlamı daha var. Demek ki 330 konusunda kendilerine güvenmiyorlar. Bu açık bir şekilde milletvekillerine yönelik olarak da bir 'Aman sakın yanlış yapıp da erken genel seçime bizi götürmeyin' yaklaşımıdır. Baskıdır tabii" ifadesini kullanarak, iktidar partisinin kasımda seçime gideceğini savundu.

BAYKAL: TEHDİTSE YAKIŞIKSIZ, TESPİTSE ZAMANSIZ

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tartışmalara ilişkin olarak, "Anayasa tartışmaları, getirilen paketin faziletine birbirimizi ikna etmekten çıktı, tehdit ve şantaj anlayışının alenileştiği bir ortama dönüştü. Eğer bu bir tehditse yakışıksızdır, eğer bu bir tespit ise zamansızdır, eğer tehdit ise bunu hiçbir milletvekiline yakıştıramadım. Erken seçim tehdidiyle siyasi sonuç almaya kalkanları da kınıyorum" dedi.

ÖZEL: HODRİ MEYDAN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, "Sayın Genel Başkanımızın varlığında, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla şu ifadeyi kullanıyorum: Bugün böyle bir rejim değişikliğine kalkışmaktansa, bugün akşam gelecek bir erken seçim kararına CHP olarak tam destek veriyoruz. 'Hodri meydan' diyoruz." ifadesini kullandı.

"Erken seçim tartışması" ile ilgili soru üzerine CHP'li Mahmut Tanal, erken seçime "hodri meydan" dediklerini söyledi.

HDP'DEN İKİ AÇIKLAMA

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, bunun AK Parti'nin yönetim tarzının tipik örneği olduğunu iddia ederek, "tehdit ve şantajla istediklerini geçirmek" dışında bunun başka bir izahının olmadığını öne sürdü.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter'dan tartışmalara katıldı. Bilgen, "Bu Meclis'ten seçim kararı çıkarmanın, başkanlık kararı çıkarmaktan daha zor olduğunu siz de biliyorsunuz. Tehdit etmekten vazgeçin. Başkanlık anayasası oylamasında kendini saklayarak siyasi ömrünü 2 ay daha uzatmak isteyen ByLock kullanan AKP vekilleri seçime 'evet' der mi" dedi.

— Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) January 12, 2017

— Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) January 12, 2017

1 KASIM'DA SANDIKTAN NE ÇIKMIŞTI?

1 Kasım seçimlerinden AK Parti yüzde 49,49 oy oranı ve 317 milletvekiliyle birinci parti olarak çıkmış, CHP yüzde 25,31 oy oranı ve 134 milletvekili çıkarmış, MHP yüzde 11,9 oy oranıyla 40 milletvekini ve HDP yüzde 10,7 oy oranıyla 59 milletvekilini Meclis'e sokmuştu.

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