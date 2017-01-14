Ali Şeker "Vekil TV" ile 55 saat canlı yayın yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, anayasa değişiklik teklifinin, hem TBMM Anayasa Komisyonunda hem de Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerini, yaklaşık 55 saat süreyle canlı yayınladı.

Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri, 35 saat süreyle tableti üzerinden canlı yayınlayan Şeker, Genel Kurulda da görüşmeleri kayıt altına almaya devam ediyor.

Profesyonel bir kamerası da olan ve zaman zaman bunu da kullanan Şeker, teklifin görüşmelerini aynı anda Facebook, Twitter ve Periscope üzerinden canlı veriyor. Şeker, Genel Kuruldan bugüne kadar 55 saat canlı yayın gerçekleştirdi.

Şeker'in bu yayınlarından sonra Periscope takipçi sayısı 2, Twitter takipçi sayısı 3 kat arttı.

CHP'li Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bu yayınları ilgiyle izlediğini dile getirerek, bir yayında 500 bin üzerinde doğrudan izleyenin olduğunu belirtti. Şeker, bu yayınlarını ana akım medyanın da aldığını vurgulayarak, vatandaşlardan "Şeker TV", "Direniş TV", "Vekil TV" gibi yorumların geldiğini anlattı.

Gerçekleri olduğu gibi aktardığını vurgulayan Şeker, görüşmelerde Başbakan Binali Yıldırım'ı da AK Partili, MHP'li, HDP'li konuşmacıları da yayınladığını söyledi. Şeker, teklifin görüşmeleri bitene kadar çekim yapmaya devam edeceğini dile getirdi.





Türkiye'nin geleceğinin çürütüldüğünü, bir dikta rejimine doğru sürüklendiğini ileri süren Şeker, bu düzenlemenin mutlaka geri çekilmesi gerektiğini savundu. Şeker, "Parlamentonun yok edildiği, 550 milletvekilini 600'e çıkarırken, etkisinin 1 yerine sıfır ile çarpıldığı bir dönem." dedi.

Şeker, TRT 3'ün, halkın geleceğini ilgilendiren bu düzenlemenin görüşmelerini göstermek yerine hazırlık maçlarını yayınlandığına dikkati çekerek, "Anayasa değişikliğini yayınlamamak için spor olsun diye yayıncılık yapıyorlar." diye konuştu.

Genel Kuruldan çekim yapmasına yönelik eleştirilerin anımsatılması üzerine Şeker, Anayasa Mahkemesinin, oylamanın açık yapıldığına dair delil olmadığı için daha önce bir başvuruyu reddettiğini, aynı zamanda o delilleri ürettiklerinin altını çizdi.