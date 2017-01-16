16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Numan Kurtulmuş
GÜNDEM

Numan Kurtulmuş: Nisan başında referanduma gidilir

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandum için nisan ayını işaret etti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:16:30 Güncelleme: 12:34:05

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişiklik görüşmelerinin tamamlanmasından sonra nisan ayı başında referandum yapılabileceğini söyledi. Kurtulmuş, "İlk turdaki sonuçlar ikinci turun aynasıdır. Mümkün olan en kısa sürede referanduma gidilmesi gerekir" dedi.

Başbakan Yardımcısı ce Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, A Haber'de soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, Meclis'te muhalefetin engellemeleri hakkında, "Muhalefetin kürsüyü işgal etmesi, milletvekilini ısırması kabul edilemez. 2. tur oylamalarında muhalefet Türkiye'yi rezil edecek görüntülerden uzak durmasını temenni ediyoruz. CHP, muhalefet yapacağım derken, bu görüntülerle kendilerine zarar veriyor" dedi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Meclis bu konuyu çözemezse erken seçime gidilir denildi. Şu aşamada erken seçimi telafuz etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye referanduma gidiyor" ifadelerini kullandı.

"ADİL ÖKSÜZ ESAS OĞLAN DEĞİL"

Numan Kurtulmuş, FETÖ'nün firari ismi Adil Öksüz'le ilgili de bilgi verdi. Kurtulmuş, "Adil Öksüz'ün esas oğlan olmadığını düşünüyorum. Adil Öksüz'ün peşine takılınırak diğer isimlerin üstü örtülmeye çalışılıyor" dedi.

REİNA SALDIRISI

Kurtulmuş, "Reina saldırısının son derece planlı, bir istihbarat örgütünün de içinde olduğu bİr eylem olduğu ortada" dedi.

DÖVİZDEKİ DALGALANMA

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Önümüzdeki haftalarda kur normal seviyelere inebilir, Türkiye ekonomisi kur baskısını aşabilecek sağlam yapıya sahip" diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Numan Kurtulmuş: İlk turu firesiz tamamladık
GÜNDEM

Kurtulmuş: İlk turu firesiz tamamladık
Numan Kurtulmuş: Daha fazla oy çıkmasını tahmin ediyoruz
GÜNDEM

"Daha fazla oy çıkmasını tahmin ediyoruz"
Numan Kurtulmuş: Suriye'de en kısa zamanda sonuç alacağız
GÜNDEM

"Suriye'de en kısa zamanda sonuç alacağız"
Numan Kurtulmuş: OHAL uygulamasına ihtiyacımız var
GÜNDEM

Kurtulmuş: OHAL'e ihtiyacımız var
Numan Kurtulmuş: Bu saldırı niteliği bakımından öncekilerden farklı
GÜNDEM

"Ortaköy'deki saldırı niteliği bakımından ...
Numan Kurtulmuş: Terör örgütleri üzerinden birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir
GÜNDEM

"Birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir"
Sivas'ta 5 çocuk annesi kadın sokakta bıçaklanarak öldürüldü
GÜNDEM

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
Hrant Dink davasında Ali Fuat Yılmazer ilk ifadesini veriyor
GÜNDEM

ALİ FUAT YILMAZER İLK İFADESİNİ VERİYOR
İstanbul'da akılalmaz olay, gökten buz kütlesi düştü
GÜNDEM

İSTANBUL'DA AKILALMAZ OLAY! GÖKTEN DÜŞTÜ
Rahip Andrea Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin: Hak din Hristiyanlık dedi, öldürdüm
GÜNDEM

SANTORO'NUN KATİLİ: 'BÜTÜN TÜRKLER HRİSTİYAN OLACAK' DEDİ, ÖLDÜRDÜM
Rus büyükelçinin katili kimsesizler mezarlığına gömüldü
GÜNDEM

RUS BÜYÜKELÇİNİN KATİLİ ORAYA GÖMÜLDÜ
Numan Kurtulmuş: Nisan başında referanduma gidilir
GÜNDEM

"NİSAN BAŞINDA REFERANDUMA GİDİLİR"