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2017 Sicil affı ne zaman çıkacak
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Sicil affı ne zaman çıkacak? (2017)

Geçtiğimiz günlerde sicil affı ile ilgili Bakan Bülent Tüfenkci açıklama yapmıştı. Peki sicil affı ne zaman çıkacak? Sicil affı kimleri kapsıyor? İşte detaylar.

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:41:32 Güncelleme: 16:24:28

Sicil affı ne zaman çıkacak? sorusu; esnafların, işletme sahiplerinin ve kredi kullanan vatandaşların son zamanlarda en çok sorduğu sorulardan birisi oldu. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci açıklamalarda bulunmuştu. Peki sicil affı ne zaman çıkacak? Sicil affı kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

SİCİL AFFI NEDİR?

Sicil affı, tüketicilerin daha önceden kullanmış olduğu kredi kartlarının veya kredilerin ödeme vadesinde yaptığı düzensiz veya eksik ödemeler sonucunda banka tarafından isminin kara listeye alınması durumundan çıkmasıdır.

SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada "Sicil affı, yaklaşık 12 milyon 500 bin kişiyi ilgilendiren bir yasa tasarısı. Bunu sadece işletmeler, sanayicilerimize yönelik diye düşünmememiz lazım. Özellikle kredi kartı kullanıcıları, bireysel kredi kullananlar da dahil olmak üzere kredilerde sorun yaşayanlar, 6 ay içinde ya borcunun tamamını ya da çeklerini, senetlerini ödedikleri halde 5 yıldan önce kara listeden çıkamıyorlardı. Bu durumda olanlar veya borcunu yeniden yapılandıranlar bu haktan faydalanacaklar. Sicil affından yaklaşık 1 milyon 500 bin ile 1 milyon 600 bin arasında esnafımızın yararlanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şuan sicil affı konusu yasa tasarısı durumunda. Ancak sicil affı yasasının ne zaman onaylanacağı hakkında kesin bir tarih yok.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: "EN KISA SÜREDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Ocak ayının başında Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, esnafları yakından ilgilendiren sicil affı ile ilgili, "Bu hafta Meclis’te görüşülecek ve en kısa sürede de yürürlüğe girecek" şeklinde açıklamalarda bulunmuş ve eklemişti: "O veya bu nedenle sicili bozulmuş esnafa sicil affı getiriyoruz. Verdiğimiz kredilere ulaşamayan esnafımız için büyük kolaylık. Bu hafta Meclis’te görüşülecek ve en kısa sürede de yürürlüğe girecek."

"ESNAF SİCİL AFFI BEKLİYOR"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sicil affı düzenlemesinin hayata geçirilmesinin esnafı ve pi̇yasaları rahatlatacağını belirterek, "Esnafımızın gözü kulağı Mecliste." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın sicil affını kapsayan düzenlemenin TBMM'den geçerek yasalaşmasını beklediğini vurguladı.

Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesinin esnafı ve pi̇yasaları rahatlatacağını ifade eden Palandöken, "Esnafımızın gözü kulağı Mecliste. Anayasa değişikliğinin ikinci tur oylama öncesi TBMM'de kaldığı yerden görüşülmesine devam edilerek sonlandırılacak. Esnafımız merak etmesin konunun yakından takipçisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    HEP HABER VAR NE ZAMAN CIKACAK
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