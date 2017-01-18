Bekir Bozdağ Reina canisinin yakalanmasına yorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı. 39 kişinin katledildiği Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov’un yakalanması değerlendiren Bozdağ, Reina saldırganının yakalanması polis teşkilatının büyük başarısı olduğunu belirterek, "Bütün imkanları seferber ederek, kameralardan tutun dijital verilere kadar en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi adeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar" dedi.





DEAŞ terör örgütü ile bu eylemin bağlantısı güneş gibi ortada. Zaten ortaya çıkan şu ana kadar bütün veriler de DEAŞ terör örgütünü işaret ediyor" diyen Bozdağ, saldırganın sorgu aşamasına dikkat çekerek, "DEAŞ'la ilgili önemli bilgilere ulaşılacak" dedi.

"ADİL ÖKSÜZ'Ü BİRİLERİ SAKLIYOR"

15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi, FETÖ imamı Adil Öksüz ile ilgili soruya yanıt veren Bozdağ, "Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Çünkü olay oldu, hemen arkasından konu deşifre oldu, güvenlik güçleri harekete geçti ve Türkiye'nin bütün hudut kapıları ve dışarı çıkabilecek ne varsa hepsi bilgilendirildi ve tedbirler alındı" diye konuştu.

"SİSTEMİN DOĞASI SİYASİ İSTİKRAR"

Anayasa değişikliği ile ilgili "Biz bu değişikliği kendimiz veya Cumhurbaşkanımız için değil Türkiye için istiyoruz" mesajı veren Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemi, sistemin doğası gereği siyasi istikrar ve güçlü iktidar getirecek" dedi.

"340-347 ARASI OYLA GEÇER"

Bozdağ, ikinci tur oylamalara ilişkin olarak da "340 ile 347 arasında bir oyla geçeceği şeklinde bir kanaatim var, ikici turda herhangi bir olumsuzluk beklemiyorum" dedi.

"İLK 4 MADDE DEĞİŞMİYOR, YALAN SÖYLÜYORLAR"

Anayasa'nın ilk 4 maddesinde, teklifle değişiklik kesinlikle öngörülmüyor. CHP, 'İlk 4 madde değiştiriliyor' diye argümanlar kullanıyor, resmen yalan söylüyorlar. Milletin gözünün içine bakarak yalan söylüyorlar. Bu maddeleri doğrudan değiştiren hüküm olmadığı gibi dolaylı değiştiren hüküm de yok, zayıflatan hüküm de yok.