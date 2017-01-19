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Konya'da direksiyon başında baygın bulundu!

Konya'da bir kişi direksiyon başında baygın bulundu. Yapılan tetkiklerde şahsın 2.57 promil alkollü olduğu tespit edildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 08:27:44 Güncelleme: 08:30:04 İHA

Konya'da bir otomobil sürücüsü direksiyon başında baygın halde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün 2.57 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Beyman Sultan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, devriye görevi yapan polis, 42 ECJ 47 plakalı otomobil içerisinde sürücü Aykut K.'yı baygın halde buldu. Polisin tüm çabalarına rağmen herhangi bir tepki vermeyen Aykut K. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çabaları da yetersiz kalınca Aykut K. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kan testinde Aykut K.'nın 2.57 promil alkolü olduğu belirtildi.

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