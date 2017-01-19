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Kadir Güntepe'nin eşi de FETÖ'den gözaltına alındı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi Zeynep Güntepe'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:26:14 Güncelleme: 16:30:51

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi Zeynep Güntepe'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Beytüşşebap Kaymakamı iken Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe, Kayseri Yakut Mahallesi'nde bulunan kayınvalidesinin evinde gözaltına alınmıştı. Kayseri polisi tarafından Tokat'a getirilen Kadir Güntepe, sağlık kontrolünün ardından nezarethaneye konulurken, eşi Zeynep Güntepe'nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe'nin Tokat'a getirilmesi bekleniyor. Güntepe'nin örgüte yakın özel şirketlerde çalıştığı ileri sürüldü.

Kadir Güntepe'nin ağabeylik yaptığı iddiası

Öte yandan yürütülen soruşturmada Kadir Güntepe'nin Ankara Hacetepe Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetiminde okuduğu yıllarda ortaokul öğrencilerine ağabeylik yaptığı ileri sürüldü. Güntepe'nin örgütünün gizli haberleşme aracı olan ByLock'u yoğun bir şekilde kullandığı ileri sürülmüştü.

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