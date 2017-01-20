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Kocaeli'de HIV virüsü taşıyan kamyon şoförü intihara kalkıştı

Hastaneye teslim edilen İ.A.'nın HIV virüsü taşıdığı tespit edilirken, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı

20 Ocak 2017 Cuma, 16:17:08 Güncelleme: 16:19:02 DHA

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde boğazını keserek intihara kalkışan kamyon şoförü İ.A.'nın HIV virüsü taşıdığı belirlendi. Kanlar içerisinde kalan hastaya müdahale eden sağlık ekibi kontrolden geçirildi.

Kamyon şoförü İ.A.'ya, iki ay önce kaza geçirmesi sonucu bacağına platin takıldı. İki aydır evinde dinlenen İ.A., önceki gün boğazını keserek intihar etmek istedi. Yakınları İ.A.'yı kanlar içerisinde görünce komşularından yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan İ.A.'ya müdahalede bulundu. İddiaya göre, yakınları İ.A.'ya müdahalede bulunan sağlık ekibine HIV virüsü taşıdığını söylemedi.

Eşi ve çocuğu müdahaleyi uzaktan izlerken, eve gelenlerin yardımı ile İ.A. ambulansa alınarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye teslim edilen İ.A.'nın HIV virüsü taşıdığı tespit edilirken, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İ.A.'nın HIV virüsü taşımasının belirlenmesi üzerine 112 Acil ekibindeki görevliler sağlık kontrolünden geçirildi. İ.A.'nın olaydan bir hafta önce de kendini asarak intihara kalkıştığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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