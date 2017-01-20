El Bab şehitlerinin acı haberleri ailelerine ulaştı
20 Ocak 2017 Cuma, 21:40:41 | Güncelleme: 23:59:44
Fırat Kalkan Harekatı kapsamında El Bab'da bulunan Türk askerlerine terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ise acı haberler verildi
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Şehit uzman onbaşı, 24 yaşındaki Ramazan Taşkın'ın annesi Zehra ve babası Adem Taşkın, oğullarının şahadet haberini, ilçenin Kızılot Mahallesi'nde çalıştıkları tavuk çiftliğinde aldı.
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Gözyaşlarına boğulup sinir krizi geçiren anne Zehra Taşkın, hazır bekleyen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Daha sonra aile, arabalarla oturdukları Çarşamba'nın Sarıcalı Mahallesi'ndeki evlerine gitti.
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Ailenin 3 çocuğundan biri olan şehit Ramazan Taşkın'ın yakınları baba evinde bıraktığı asker şapkasına bakarak gözyaşı döktü.
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Şehit Taşkın'ın 6 ay önce uzman onbaşı olduğu, Tunceli 4. Komando Tugayı'nda görev yaparken, yaklaşık 1 ay önce El-Bab'a gittiği belirtildi.
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Şehidin evine Türk bayrağı asıldı
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ZONGULDAK'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan piyade uzman çavuş 28 yaşındaki Bahattin Bakır'ın Zonguldak'ın Devrek İlçesi'ndeki ailesine acı haber verildi.
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Şehit piyade uzman çavuş Bahattin Bakır'ın Devrek İlçesi'ne bağlı Pınarönü Köyü Kuzluoğlu Mahallesi'nde oturan Bağkur emeklisi Hüseyin Bakır, acı haberi öğrenip evin önünde toplanan köylüleri görünce gözyaşlarını tutamadı.
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Hüseyin Bakır, oğlunun şehit olduğu haberini vermek için gelen Kaymakam Yakup Güney, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Koparan'ı ağlayarak karşıladı.
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Baba Hüseyin, anne Hatime, kız kardeşleri Habibe Bakır ve Nazife Küçükkaya, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.
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Fenalık geçiren aile bireylerine, hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.
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Şehidin baba evinde direkte asılı yırtık Türk bayrağı, jandarma tarafından yenisiyle değiştirildi
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Oğluyla dün telefonda konuştuğunu söyleyen Bakır, "Dün akşam telefonla görüştüm. Silah seslerinin geldiğini söylüyordu bana. Oğlumla gurur duyuyorum."
10 GÜN ÖNCE ALDIĞI OTOMOBİLİ BIRAKIP SURİYE'YE GİTMİŞ
5 yıllık uzman Çavuş Bakır'ın 10 gün önce memleketine izne geldiği, kredi çekerek 90 bin liraya aldığı otomobili, köye bırakarak görev yerine döndüğü belirtildi.
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HATAY'DA GÖZYAŞLARI
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mete Can'ın Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
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Bir süre önce Tunceli'den geçici görevle TSK ve ÖSO tarafından DAEŞ terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonlarda görev alan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mete Can'ın şehit haberi Altınçağ mahallesinde baba Mehmet ve Anne Meryem Can'a Kaymakam ve askeri yetkililerce verildi.
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Şehit haberinin verilmesinden sonra Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
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Sağlık ekipleri ise hazır bekletildi.
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3 kardeşin en küçüğü olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mete Can'ın 2 ay önce memleketinde yaptığı düğünle dünyaevine girdiği öğrenildi.
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Şehit sosyal paylaşım sitesinden "Kan Dökmeyi Seven Bir Millet Değiliz. Ancak Söz Konusu Vatan İse Dünyanın Şah Damarını Keseriz ..!" paylaşımında bulunmuştu.
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BAŞBAKAN'LA AYNI SOFRAYI PAYLAŞMIŞTI
Başbakan Binali Yıldırım'ın yılbaşı akşamı bir araya geldiği ve babasıyla telefonla görüştüğü Erzincanlı hemşehrisi Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit oldu.
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DEAŞ'ın terör saldırısında şehit düşen Topal, yılbaşı gecesi Başbakan Yıldırım ile aynı karavanadan akşam yemeği yiyen askerlerden biri olarak biliniyor. Yıldırım, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde askerlerle yılbaşı akşamı yemekte bir araya gelmişti.
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Yıldırım, masasında bulunan ve yemek yiyerek sohbet ettiği askerlerden Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Piyade Üsteğmen Onur Kelle, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tuna ve Tank Astsubay Üstçavuş Kenan Taze'nin ailelerini telefonla aramıştı.
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Başbakan Yıldırım, burada, bugün El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal'ın babası Salih Topal ile telefonda kısa bir görüşme yapmıştı. Şehit Topal'ın 7 çocuklu ailenin 2 erkek çocuğundan biri olduğu ve ailenin 2 yıl önce Erzincan Otlukbeli ilçesinden İstanbul'a göç ettikleri öğrenildi.
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ŞEHİT HABERİ GİRESUN'A ULAŞTI
El-Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un acı haberi Giresun'a ulaştı.
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Alucra Kaymakamı Ferhat Vardar ve Belediye Başkanı Asım Kaymakçı tarafından şehidin Akçiçek köyündeki kardeşlerine acı haber verildi. Anne babası İstanbul'da bulunduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş'un baba evi ile çevredeki evler ve ilçe sokaklarına Türk bayrağı asıldı.
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Bekar olan Emre Doruk'un 3 yıllık uzman çavuş olduğu ve kısa süre önce Suriye'nin El-Bab bölgesine gönderildiği ve burada şehit olduğu öğrenildi. Emre Doruk'un cenazesi yarın Alucra Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından İlçe Şehitliği'ne defnedilecek.