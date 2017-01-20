El Bab şehitlerinin acı haberleri ailelerine ulaştı

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Başbakan Yıldırım, burada, bugün El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal'ın babası Salih Topal ile telefonda kısa bir görüşme yapmıştı. Şehit Topal'ın 7 çocuklu ailenin 2 erkek çocuğundan biri olduğu ve ailenin 2 yıl önce Erzincan Otlukbeli ilçesinden İstanbul'a göç ettikleri öğrenildi.