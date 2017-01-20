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El Bab şehitlerinin acı haberleri ailelerine ulaştı

20 Ocak 2017 Cuma, 21:40:41

Fırat Kalkan Harekatı kapsamında El Bab'da bulunan Türk askerlerine terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ise acı haberler verildi

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    Şehit uzman onbaşı, 24 yaşındaki Ramazan Taşkın'ın annesi Zehra ve babası Adem Taşkın, oğullarının şahadet haberini, ilçenin Kızılot Mahallesi'nde çalıştıkları tavuk çiftliğinde aldı. 

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    Gözyaşlarına boğulup sinir krizi geçiren anne Zehra Taşkın, hazır bekleyen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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    Daha sonra aile, arabalarla oturdukları Çarşamba'nın Sarıcalı Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

     

 

 

 

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