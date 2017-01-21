İstanbul'da korkutan yangın

Fatih'te ahşap bir binada çıkan ve yandaki binalara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Fatih Cerrahpaşa'daki Kehribar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı ahşap binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Binadan seslerin geldiğini fark eden ev sakinleri hızlı bir şekilde dışarı çıktı. Dışarı çıktıklarında üst kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirirken, yangın kısa sürede tüm binayı kapladı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan ve yandaki binalara da sıçrayan yangına müdahale etti.

Sokak üzerinde bulunan Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi yangın nedeniyle trafiğe kapatılırken, BEDAŞ ekipleri tedbir amacıyla sokağın elektriğini kesti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Korku dolu anların yaşandığı yangın esnasında çevre binalarda oturan vatandaşlar sokağa döküldü.

Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerin soğutma çalışması sırasında binada zaman zaman çökmeler yaşandı.

Mahalle sakinleri, yangının çıması üzerine durumu itfaiye ekiplerini bildirdiklerini ve tedbir amacıyla sokağın elektriğinin yetkililer tarafından kesildiğini söyledi.

Yangın sonrası bina kullanılamaz hale gelirken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.