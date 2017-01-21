İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı saldırganı aynı kişi çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili araştırmasını sürdüren polis, iki silahta da aynı parmak izine ulaştı. Parmak izinin DHKP-C terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan Şerif Turunç'a ait olduğu tespit edildi.



Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Turunç'un geçen yıl Yunanistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptı. Turunç'un kaçak girişi sırasında Bilgehan Karpat adlı kişi de yanında bulunuyordu. Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen ikinci saldırganın da Bilgehan Karpat olabileceğini belirtiyor.

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