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Antalya, trafik kazası
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Antalya'daki 9 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

9 kişinin yaralandığı kazada, yolcular çarpmanın etkisiyle böyle savruldu

22 Ocak 2017 Pazar, 10:24:31 Güncelleme: 10:40:38 İHA

Antalya'da 2 otobüs, 1 midibüs ile otomobilin karıştığı ve 9 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında otobüs içindeki panik anları kameralara yansıdı. Bir aracın otobüse arkadan çarpması sonucu araç içinde savrulan ve oturdukları koltuklardan yere düşüp yuvarlanan otobüs yolcuları şans eseri yara almadan kurtuldu. Bu sırada kazayı, şoförün istediği yerde indirmediği yolcunun "ah"ına bağlayan kadın yolcu da dikkat çekti.

Kaza, dört gün önce sabah saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Bulvarı tali yolda meydana geldi. Murat Beşkardeş yönetimindeki 07 ZJ 802 plakalı bir otobüs firmasına ait servis midibüsü, freni patlayarak önünde gitmekte olan Yüksel Aker'in kullandığı 07 AB 0243 plakalı halk otobüsüne çarptı. Halk otobüsü de çarpmanın ardından önündeki Ramazan Dağ yönetimindeki 07 AN 0050 plakalı otobüse, bu otobüs de Hulusi Metin'in kullandığı 07 BZZ 01 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada servis midibüsü ve halk otobüsündeki 9 yolcu yaralanırken, yaralılar Ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine ulaşımın sağlandığı tali yol, kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza sırasındaki panik ve can pazarı ise otobüslerden birinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde normal hızda seyir halinde olan şehiriçi yolcu otobüsünün içi, arkadan hızla gelen aracın çarpması sonucu biranda karışıyor. Koltuklarda oturan yolcuların savrulduğu ve bazı yolcuların koltuklarından havalanıp yere düştüğü ve savrulduğu gözlenen görüntülerde yaşanan panik sonrası bazı kazazedelerin kazayla ilgili ilginç yorumları da dikkat çekiyor.

Ön koltukta olan bir kadın yolcu, yaşadığı şoku atlatır atlatmaz, daha önce durak dışı inmek isteyen ancak şoför tarafından indirilmeyen bir yolcunun ahının tuttuğunu söyleyerek 'O adamın ahını aldın, indirmedin akşama kadar sana ah edeceğim dedi' diyerek şoföre sitem etti. Otobüsteki diğer yolcular ise kazanın sebebinin arkadan vuran şoför olduğunu anlatmaya çalıştı.

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