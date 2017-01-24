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Uğur Mumcu kimdir
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Uğur Mumcu kimdir?

24 Ocak 1993'te evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu, ölümünün 24. yılında anılıyor.

24 Ocak 2017 Salı, 10:02:18 Güncelleme: 13:19:55

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Peki Uğur Mumcu kimdir?

Uğur Mumcu, 22 Ağustos 1942 tarihinde Kırşehir'de dünyaya gelen gazeteci, araştırmacı ve yazardır.

Eğitim hayatını Ankara Devrim İlkokulu, Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Uğur Mumcu, 26 Ağustos 1962'de daha öğrenciyken Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan makalesi ile Yunus Nadi Ödülü'nü kazandı.

12 Mart döneminde "ordu uyanık olmalı" sözüyle askerliğini yapmaya hazırlandığı sırada "orduya hakaret etmek, sosyal bir sınıfın üzerinde tahakkümünü kurmak" suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Mamak Askeri Cezaevi'nde 1 yıla kadar tutuklu kalan Uğur Mumcu, 7 yıl hapis cezasına çarptırılsa da ceza Yargıtay tarafından bozuldu ve serbest kaldı.

Askerlik görevinin ardından bir süre Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı ve 1975'ten sonra da Cumhuriyet gazetesinde "Gözlem" adlı köşesine düzenli olarak makaleler yazdı.

1977'den 1991'e kadar Cumhuriyet gazetesindeki "Gözlem" köşesinde aralıksız yazdı. 1981'de terör örgütünün silah kaçakçılığıyla ilgisini ortaya çıkarmak ve kamuoyuna bilgi vermek için yazdığı "Silah Kaçakçılığı ve Terör" kitabı yayımlandı. Aynı zamanda yine 1981'de Papa'ya suikast girişiminde bulunan Mehmet ali Ağca'yı yakından takip etti ve incelemeler yaptı.

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara/Karlı Sokak'ta bulunan evinin önünde, arabasına yerleştirilen C-4 tipi plastik patlayıcının patlaması sonucunda suikaste uğradı ve yaşamını yitirdi. Suikastin failleri henüz yakalanamadı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU UĞUR MUMCU VE GAFFER OKKAN'I ANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölüm yıl dönümleri nedeniyle suikaste uğrayan gazeteci yazar Uğur Mumcu ile şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkanı andı.

Kılıçdaroğlu, uğradıkları suikastlar sonucu hayatlarını kaybeden Mumcu ve Okkan için Twitter hesabından açıklama yaptı.

Mumcu için, "Cesur bir gazeteci, büyük bir aydın, çok değerli bir insandı... Haince katledilişinin 24üncü yılında Uğur Mumcuyu saygı ve özlemle anıyorum." ifadesini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Okkan için de "Mesleğini büyük özveriyle yaparak, halkın sevgisini kazanan ve 16 yıl önce alçak bir saldırıda şehit düşen Gaffar Okkanı saygıyla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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