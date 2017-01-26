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Muğla'da inşaatta mezar kalıntıları bulundu

Muğla'da bir inşaattan tarihi mezar kalıntıları ortaya çıktı, kalıntıların tarihin hangi döneme ait olduğu henüz bilinmiyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 23:48:39 Güncelleme: 26 Ocak 2017 Perşembe, 00:51:52 DHA

Muğla'nın Milas İlçesi'nde süren bir inşaatın bahçe bölümü olarak ayrılan alanda, oda mezar olduğu sanılan tarihi kalıntılar bulundu.

İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yaklaşık 2 ay önce başlayan bir apartman inşaatının bahçe bölümünde, oda mezar olduğu tahmin edilen kalıntılara rastlandı.

Bölgede Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği Ekipleri ve Milas Müze Müdürlüğü Ekipleri'nce çalışma başlatıldı.

Mezar olduğu sanılan yapının hemen yanı başında duran küp, bulunduğu yerden çıkarılarak Milas Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Mezardaki kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Oda mezarın ve diğer buluntuların hangi döneme ait olduğu ise yapılan araştırmaların ardından belli olacağı öğrenildi.

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