Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimlik binası içerisine giren bir kişi, "Alattin Çakıcı benim abim olur. Neden hastaneye yatırmadınız?" diye bağırarak belinden çıkardığı tabancayla sağa sola ateş etti.
Hastane güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Ferdi E, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Müslim SARIYAR/İSTANBUL
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YORUMLAR 4
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Misafir 4 saat öncene yapacakmış tedavimi edecekmiş00
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Misafir 4 saat öncetek kişilik mafya vayyy alın bu kovboyu00
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Misafir 4 saat öncesilahı alan sokağa koşuyor arkadaş30
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Misafir 4 saat önceolağanüstü haldeyiz indirin aşşa00
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