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Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi
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Kartal Devlet Hastanesi'nde silahlı şahıs paniği

Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne giren silahlı bir kişi, "Alattin Çakıcı benim abim olur. Neden hastaneye yatırmadınız?" diye bağırarak etrafa ateş etti

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:38:28 Güncelleme: 15:31:16

Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimlik binası içerisine giren bir kişi, "Alattin Çakıcı benim abim olur. Neden hastaneye yatırmadınız?" diye bağırarak belinden çıkardığı tabancayla sağa sola ateş etti.

Hastane güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Ferdi E, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Müslim SARIYAR/İSTANBUL

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YORUMLAR 4
  • Misafir 4 saat önce
    ne yapacakmış tedavimi edecekmiş
  • Misafir 4 saat önce
    tek kişilik mafya vayyy alın bu kovboyu
  • Misafir 4 saat önce
    silahı alan sokağa koşuyor arkadaş
  • Misafir 4 saat önce
    olağanüstü haldeyiz indirin aşşa
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