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İstanbul'da kar başladı! Trafiğin durumu...

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı trafiği etkilemedi. Mesai saatinin bitimi olmasına rağmen trafik yoğunluğu akıcı halde devam ediyor...

26 Ocak 2017 Perşembe, 18:35:04 Güncelleme: 19:20:57 HABERTURK.COM

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinin gelmesiyle beraber başladı. Şehrin merkez noktalarında yoğun bir yağış görülmezken kar yağışı yüksek bölgelerde etkili oldu. İstanbul trafiği ise kar yağışından etkilenmedi.

Saat 18.31 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 59 olurken ana yolların açık olduğu görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde akıcı bir yoğunluk bulunuyor.

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BAZI BÖLGELER KAR ALTINDA

Şehrin yüksek kesimlerinde yağmaya başlayan kar tüm kenti etkisi altına aldı. Hızını giderek arttıran yağış Yenibosna'da da etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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