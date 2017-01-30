TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM divan üyelerinin haberleşme giderleri için düzenleme yapıldığını söyleyerek, "Meclis idari personeli bu konuyla ilgili hazırlık yapıyor. Makuliyeti aşmamak lazım. Sonuçta geçmişte bir sınır tanınmamış olabilir ama bunun da makul bir düzeyde kullanılması gerekir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, "Sayın Milletvekilimizin harcamaları kabul edilebilir sınırın çok üstündedir. Kendisi de kendisine yakışan bir değerlendirme yapacaktır. Belki bir miktar ödeme yapabilir, bilemiyorum. Ama burada bir art niyet yok, rakamı bilseydi herhalde tedbirli olurdu" ifadesini kullandı.

Aydın, beraberinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

MİLLETVEKİLLERİNİN HABERLEŞME GİDERLERİ

Aydın, bir gazetecinin, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in haberleşme giderleri ile ilgili yayımlanan haberlere ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, milletvekillerinin iletişim giderlerinin belli olduğunu belirtti.

Her bir milletvekilinin iletişim giderlerinin 2 aylık tutarla sınırlı olduğunu aktaran Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir üst sınırı vardır. Başkanlık divanı üyeleri için, tabii meclisin idari görevlerini yürüttüğü için böyle bir sınır bugüne kadar öngörülmemiş. Ancak, makul bir şekilde sınırlandırılması gerektiğini düşünenlerdenim. 2017 yılının geçtiğimiz hafta içeresinde başkanlık divanını ben toplamıştım. Başkanlık divanında da kısmen bu konuları tartıştık. Böyle bir karar aldık. Bundan sonraki ilk divan toplantısına mutlaka bu konunun gündem maddesi yapılması, bu konuyla ilgili makul bir sınırı çizilmesi gerektiğini o toplantıda da ifade ettik. Arkadaşlarımız, meclis idari personeli bu konuyla ilgili hazırlık yapıyor. Mutlaka dediğim gibi makuliyeti aşmamak lazım. Sonuçta geçmişte bir sınır tanınmamış olabilir ama bunun da makul bir düzeyde kullanılması gerekir."

CHP'Lİ ENGİN ALTAY: ELİF HANIM'IN HARCAMASI KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARIN ÇOK ÜSTÜNDE

Partisinin TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim gideri faturalarına ilişkin sorulara da yanıt veren Altay, milletvekilerinin fatura giderleri hakkında önceden bilgilendirilmediğini bildirdi.

Başkanlık Divanının divan üyeleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanlarının iletişim giderlerinin ödenmesi noktasında bir limit uygulamaması yönünde karar aldığını, bu kararı doğru bulmadıklarını belirten Altay, şöyle devam etti:

"Meclis Başkanı'nınki başta olmak üzere tüm Başkanlık Divanı üyelerinin, tüm siyasi parti grup başkanvekillerinin ve komisyon başkanlarının iletişim giderlerinin bir döküm halinde çıkarılıp milletle paylaşılmasını Meclis Başkanlığından talep edeceğiz. Elif Hanım'ın yaptığı harcama kabul edilebilir sınırların çok üstünde ama Türkiye bir tasarrufa başlayacaksa, daha maliyeti bile kamuoyuyla paylaşılmayan saraydan başlaması lazım. Elif Hanım'ın harcamalarını kabul ediyoruz, makul buluyoruz anlamı çıkmasın buradan."

Altay, milletvekillerinin devlete maliyetinin ne olduğunun bilinmesi gerektiğine işaret ederek, "Sayın Milletvekilimizin harcamaları kabul edilebilir sınırın çok üstündedir. Kendisi de kendisine yakışan bir değerlendirme yapacaktır. Belki bir miktar ödeme yapabilir, bilemiyorum. Ama burada bir art niyet yok, rakamı bilseydi herhalde tedbirli olurdu." ifadesini kullandı.

Altay, Başkanlık Divanı üyelerine de harcamalarında limit getirilmesini istedi.