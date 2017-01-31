15 Temmuz'u en iyi yazana Recep Tayyip Erdoğan'la yurtdışı gezisi!

AK Parti’nin sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, parti genel merkezindeki, Genişletilmiş İl Sosyal Politikalar Başkanları toplantısında konuştu. Çalık, şunları kaydetti:

ASOSYAL DEVLET: Anayasa’mızdaki devletin görevi olan sosyal devlet anlayışı maalesef yerini asosyal bir devlete bırakmıştı. Vatandaştan, milletten uzak, milletin emrinde değil, milleti emrine alan bir devlet anlayışıyla AK Parti öncesi sosyal devlet anlayışı vardı. 2002 yılına gelindiğinde sosyal politikaların kapsamı dar, imkânları kısıtlı, kurumları köhne ve bütçesi de sürdürülemez hale gelmişti.

GÜÇLÜ DEVLET: Güçlü sosyal politikalar için Cumhurbaşkanlığı sistemi gerek ve şart diyoruz. Ülkemiz 15 yılda sosyal politikalarda çok önemli reformlar yaptı. Bu kazanımları korumak, sürdürmek için siyasi ve ekonomik istikrar olmazsa olmazımız. Bunun için güçlü bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Yüksek insani gelişme seviyesine çıkabilmek, 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı yakalayabilmemiz için güçlü devlet, güçlü ekonomi, güçlü sosyal politikalar üçlüsünün oylanacağı bir referandum sürecine gireceğiz.

GÜÇLÜ MİLLET: Cumhurbaşkanlığı sistemi demek kalıcı siyasi istikrar, hızlı ve etkili yürütme, güçlü yasama, yürütme, yasamanın asıl işlemine odaklanması demek. Kutuplaşmanın azalması, daha güvenli yarınlar, güçlü yönetim, güçlü devlet demek. Daha güçlü sosyal politikalar ve millet demektir.

GAZETE HABERTÜRK