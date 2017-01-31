31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bursa
GÜNDEM

Bursa'da zeytinlikte Roma lahiti bulundu

Bursa'da zeytinlikte define arayan şahıslar Roma lahiti buldu

31 Ocak 2017 Salı, 22:03:04 Güncelleme: 22:06:17 AA

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinlikte Roma dönemine ait mermer lahit bulundu.Hatice Süren'e ait Hisardere Mahallesi Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan defineciler tarihi eser buldu.

İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca bölgede yapılan incelemede, tarihi eserin Roma dönemine ait mermer bir lahit olduğu belirlendi.

Gerekli izinlerin ardından Müze Müdürlüğü ekipleri, lahitin tamamına ulaşılabilmesi için kazı çalışması başlattı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.Bu arada, aynı zeytinlikte 2015 yılı kasım ve eylül aylarında da Roma dönemine ait 2 lahit bulunmuştu.

 

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Oğlunu hastaneye götüren polis kapkaççı yakaladı
GÜNDEM

Oğlunu hastaneye götüren polis kapkaççı yakaladı
Tinerle sobayı yakarken ağır yaralandı
GÜNDEM

Bursa'da tiner faciası
Bursa'da 20 ton kaçak midye yakalandı
GÜNDEM

20 ton kaçak midye yakalandı
Bursa'da otobüs durağına çarpan otomobil araziye devrildi
GÜNDEM

Otobüs durağına çarpan otomobil araziye devrildi
Bursa'da bir koca eşi ve iki çocuğunu rehin aldı
GÜNDEM

Bağırışları duyan komşuları ihbar edince ortaya ...
Ağabeyinin evinde dumandan zehirlenerek öldü
GÜNDEM

Ağabeyinin evinde dumandan zehirlenerek öldü
Engelli bireylere verilecek destek ücretleri belli oldu
GÜNDEM

ENGELLİ BİREYLERE VERİLECEK DESTEK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
Tokat'ta kaybolan çocukların babası itiraf etti
GÜNDEM

KAYIP ÇOCUKLARIN BABASINDAN ŞOK İDDİA
Muş'ta PKK'ya yönelik operasyon
GÜNDEM

MUŞ'TA PKK'YA YÖNELİK OPERASYON
Ağrı'da cezaevine EYP'li saldırı
GÜNDEM

CEZAEVİNE EYP'Lİ SALDIRI
Şanlıurfa kara teslim
GÜNDEM

KAR O ŞEHRİ VURDU! BİLANÇO: 2 ÖLÜ, 40 YARALI
Şanlıurfa'da zincirleme kaza
GÜNDEM

ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 8 YARALI