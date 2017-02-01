Eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe tutuklandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün (Fethullahçı Terör Örgütü) mülkiye yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Kayseri'de 14 gün önce gözaltına alınarak Tokat'a getirilen Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe, emniyetteki sorgusunun ardından saat 20 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Kadir Güntepe FETÖ'nün mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında tutuklandı. Polis eşliğinde adliyeden çıkarılan Kadir Güntepe, gazetecilere, "Yazın, Kadir Güntepe'den terörist çıkmaz. Bütün Cumhuriyet savcıları bir araya gelse Kadir Güntepe'den terörist çıkaramaz. Bu kumpastır, eninde sonunda bunun hesabı hukuk içerisinde sorulacaktır" diye bağırdı. Kadir Güntepe, Çamlıbel Cezaevine gönderildi.

Savaş KALKAN/ TOKAT