TSK: 99 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, teröristle mücadele harekatı kapsamında, geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, 99 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24-30 Mart tarihlerindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Bölücü örgütün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önem taşıyan özellikle Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Bitlis ve Ağrıda başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilen açıklamada, son bir haftada 99 teröristin etkisiz hale getirildiği, 52 piyade tüfeği, 109 el bombası, bir havan, bir uçaksavar makineli tüfek, 5 roketatar ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonlarda ayrıca 24 el yapımı patlayıcı imha edilirken, yaklaşık 4,3 kilogram amonyum nitrat, 13,5 kilogram A4 patlayıcı ile çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat da ele geçirildi.

Teröristlerce kullanılan 56 sığınak, barınak ve depo da bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

GELİR KAYNAKLARINA DA DARBE VURULDU

Yapılan operasyonlar, terör örgütünün gelir kaynaklarına da ağır darbe vurdu.

Operasyonlarda arananlar listesinde terör nitelikli ikiz plaka kaydı bulunan bir araç ele geçirilirken, hudut hattında alınan tedbirler sonucu 839 kilogram esrar, 4 bin 550 litre akaryakıt ve 50 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 201 kişi de yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığı, operasyonlarda bir askerin şehit olduğunu, 9 askerin de yaralandığını bildirdi.