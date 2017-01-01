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Adıyaman'da Bakan İsmet Yılmaz'ın konvoyunda kaza

Kazada araç sürücüsü polis memuru Mehmet Emin İnce ile yanındaki meslektaşı Emrah Öcal, yaralandı

01 Nisan 2017 Cumartesi, 12:27:37 Güncelleme: 12:43:52 DHA

Adıyaman'da, minibüsün çarptığı hafif ticari araçtaki 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kıran yönelimindeki yolcu minibüsü ile kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yol güvenliğini sağlamaya çalışan polis memuru Mehmet Eyüp İnce'nin kullandığı emniyetin hafif ticari aracı çarpıştı.

Kazada araç sürücüsü polis memuru Mehmet Emin İnce ile yanındaki meslektaşı Emrah Öcal, yaralandı. Hafif yaralanan polis memurları, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla tedavi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Minibüs sürücüsünün ifadesine başvurulan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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