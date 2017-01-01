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Bursa'da 3 gasp zanlısı yakalandı

"Birimiz banka içersinde bekliyor. Fazla para çeken kişileri takip ediyor. Bize bilgi veriyor. Bizde dışarı çıkınca parayı gasp ediyoruz"

01 Nisan 2017 Cumartesi, 16:24:23 Güncelleme: 16:26:17 DHA

Bursa'da bir şirket çalışanı kadının bankadan çektiği 310 bin lirayı gasp eden 3 şüpheliden yakalanan Gürcistan uyruklu 39 yaşındaki Ramazı Jobao, "Biz üç kişiyiz. Birimiz bankada duruyor diğer iki kişi ise dışarda bekliyoruz. Fazla para çeken kişiyi arkadaşımız bize söylüyor. Biz de gasp ediyoruz. Daha önce farklı illerde iki gasp gerçekleştirdik. Bunda yakalandık" dedi.

Merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi'ndeki bir bankaya gelen reklam ajansı çalışanı Havva Korkmaz, şirketin ödemeleri için 310 bin lira çekti. Çalıştığı işyerine gitmek üzere bankadan çıkınca, onu takip eden 3 kişi para dolu çantayı gasp etti ve otomobile binerek kaçtı.

Havva Korkmaz'ın haber vermesi sonucu önlem alan polis, her yerde aradığı gaspçıların izlerini kaybettirmek için kiraladıkları otomobili Kurtuluş Mahallesi İkinci Karaçeşme Sokak'ta ateşe verdiğini, mobese kameralarından tesbit etti. Farklı yönlere kaçan gaspcılardan Gürcistan uyruklu Ramazı Jobao'nun, sürücü Ç.B.'nin 16 T 0396 plakalı taksisine binerek Yalova yönüne hareket ettiğini gören polis, güzergahtaki Gemlik, Orhangazi ve Yalova'daki ekipleri uyardı.

Taksinin Orhangazi'ye yaklaştığı bilgisini alan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeniköy Kavşağı'nda barikat kurdu. Barikatta taksiyi durduran polis, Ramazı Jobao ve taksici Ç.B.'yi gözaltına aldı. Takside gasp edilen para dolu çanta, bıçak ve çakmak tabanca ele geçti. Para daha sonra şirkete teslim edilirken polis, gasp olayına karışan adlarını belirlediği iki şüpheliyi aramaya başladı.

GASP YÖNTEMİNİ ANLATTI

Getirildiği Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan Ramazı Jobao suçunu kabul etti. Üç kişi olduklarını ifade eden Jobao, "Birimiz banka içersinde bekliyor. Fazla para çeken kişileri takip ediyor. Bize bilgi veriyor. Bizde dışarı çıkınca parayı gasp ediyoruz. Bursa dışında benzer iki olay gerçekleştirdik. Son işimizde yakalandı. Arkadaşlarımın nereye gittiğini bilmiyorum" dedi.

Sorgulaması tamamlanan Ramazi Jobao bugün adliyeye sevkedilirken, gözaltındaki taksi sürücüsü serbest bırakıldı.

Bu arada gasp edilen parası bulunan şirket, Bursa'da yerel yayın yapan gazetelere tam sayfa ilan verip paranın bulunmasında yardımcı olan polislere teşekkür etti.

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