04 NİSAN 2017
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Kemal Kılıçdaroğlu
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu: Önce dilimize hakim olacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un tepki çeken sözleri ile ilgili konuştu

04 Nisan 2017 Salı, 11:54:03 Güncelleme: 13:43:23

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un tepki çeken açıklamalarının ardından "Önce dilimize hakim olacağız. Diline hakim olamayan, memleketi iyi yönetemez. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Öyle 'Asarım, keserim, denize dökerim' bunlarla olmaz" diye konuştu.

"ASARIM, KESERİM İLE OLMAZ"

Kılıçdaroğlu, Gimat Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneğini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

"Bu memleketin en çok huzura ihtiyacı var, kullanacağımız dil çok ama çok önemlidir." diyen Kılıçdaroğlu, "Önce dilimize hakim olacağız. Diline hakim olamayan, memleketi iyi yönetemez. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Öyle 'Asarım, keserim, denize dökerim', bunlarla olmaz." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"KAVGA DEĞİL, REFERANDUM YAPIYORUZ"

"(Hayır oyu kullananlar teröristtir) diye suçlamalar da oldu. Çıktım, 'hayır oyu kullanan da evet oyu kullanan da başımız üzerindedir' dedim. Hiçbir zaman kimseyi suçlamadım, hiçbir arkadaşımın suçlamasına da izin vermem, doğru da bulmam. Kavga yapmıyoruz, bir referandum yapıyoruz. Konuşacağız, tartışacağız, bir araya geleceğiz, sonra gidip 16 Nisan'da kararımızı vereceğiz. Her arkadaşımın, her siyasetçinin dilini kontrol etmesi lazım. Sadece içeride değil, dışarısı için de öyle olması lazım. 'Üç tane alkış geldi' diye diline hakim olamamak doğru değildir. O zaman o siyasetçi çabuk gaza gelir ve memleketi felakete götürür. Sağ duyulu olmak, artıyı, eksiyi bir arada görmek, bir arada tartmak hepimizin görevidir. O nedenle konuşmayı tasvip etmediğimi dün söyledim. Doğru bulmuyorum, bu memleketin huzura ihtiyacı var, birlikte yaşama irademizi ortaya koymak zorundayız."

"TÜRKİYE'NİN DOSTU ÇOK YOK"

Türkiye'nin dostu çok olan bir ülke olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "(Kim bizim dostumuzdur) diye dönüp geriye baktığımızda tarihsel süreci göreceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda kim bize yardım ettiyse o dostumuzdur. Onun dışında ne vardır, ülkelerin çıkarları vardır." diye konuştu.

Devletlerin dış politikalarını, çıkarları üzerine inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavga etmezler. 'Asarım, keserim, vururum, öldürürüm, şuraya giderim, buraya giderim...' Lafla peynir gemisi yürümez." dedi.

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YORUMLAR 18
  • Misafir 2 saat önce
    İYİDE SENDE HAKİM OLAMIYORSUN ZATEN...
  • Misafir 6 saat önce
    Evet evet sıkıysa gelde gör nasıl düşman kovalaniyor
  • Misafir 7 saat önce
    Sıkıntı yok efkarlıymış efelenmiş şaşkın
  • Misafir 7 saat önce
    İnsanın fikri neyse zikride odur değişmez asla
  • Misafir 8 saat önce
    Bizi tanımıyosun biz osmanlı torunuyuz
  • Misafir 8 saat önce
    herhalde yukardan uyardılar,bir şey söyle diye,3 gün sonra acıklama yapıyor
  • Misafir 8 saat önce
    doğru söylemiş sonuna kadar hayır
  • haberturk_takipcisi 8 saat önce
    çok sert sözlere gelemeyiz. derhal gereken yapılsın. derhal hakkında işlem başlatılsın. Biz Osmanlı Torunlarıyız o kadar!
  • Misafir 8 saat önce
    NE DİLİ ? FİKRİNİ NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN ONU SÖYLE.. SİZİN BU ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMENİZ LAZIM.. DİLİNİ TUTSA DEMKKİ AKLI BAŞKA SÖYLEYECEK HE??
  • Misafir 8 saat önce
    bence hiç bir sıkıntı yok bu söylemde
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