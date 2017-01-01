CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un tepki çeken açıklamalarının ardından "Önce dilimize hakim olacağız. Diline hakim olamayan, memleketi iyi yönetemez. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Öyle 'Asarım, keserim, denize dökerim' bunlarla olmaz" diye konuştu.

"ASARIM, KESERİM İLE OLMAZ"

Kılıçdaroğlu, Gimat Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneğini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

"Bu memleketin en çok huzura ihtiyacı var, kullanacağımız dil çok ama çok önemlidir." diyen Kılıçdaroğlu, "Önce dilimize hakim olacağız. Diline hakim olamayan, memleketi iyi yönetemez. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Öyle 'Asarım, keserim, denize dökerim', bunlarla olmaz." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"KAVGA DEĞİL, REFERANDUM YAPIYORUZ"

"(Hayır oyu kullananlar teröristtir) diye suçlamalar da oldu. Çıktım, 'hayır oyu kullanan da evet oyu kullanan da başımız üzerindedir' dedim. Hiçbir zaman kimseyi suçlamadım, hiçbir arkadaşımın suçlamasına da izin vermem, doğru da bulmam. Kavga yapmıyoruz, bir referandum yapıyoruz. Konuşacağız, tartışacağız, bir araya geleceğiz, sonra gidip 16 Nisan'da kararımızı vereceğiz. Her arkadaşımın, her siyasetçinin dilini kontrol etmesi lazım. Sadece içeride değil, dışarısı için de öyle olması lazım. 'Üç tane alkış geldi' diye diline hakim olamamak doğru değildir. O zaman o siyasetçi çabuk gaza gelir ve memleketi felakete götürür. Sağ duyulu olmak, artıyı, eksiyi bir arada görmek, bir arada tartmak hepimizin görevidir. O nedenle konuşmayı tasvip etmediğimi dün söyledim. Doğru bulmuyorum, bu memleketin huzura ihtiyacı var, birlikte yaşama irademizi ortaya koymak zorundayız."

"TÜRKİYE'NİN DOSTU ÇOK YOK"

Türkiye'nin dostu çok olan bir ülke olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "(Kim bizim dostumuzdur) diye dönüp geriye baktığımızda tarihsel süreci göreceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda kim bize yardım ettiyse o dostumuzdur. Onun dışında ne vardır, ülkelerin çıkarları vardır." diye konuştu.

Devletlerin dış politikalarını, çıkarları üzerine inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavga etmezler. 'Asarım, keserim, vururum, öldürürüm, şuraya giderim, buraya giderim...' Lafla peynir gemisi yürümez." dedi.