CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un tepki çeken açıklamalarının ardından "Önce dilimize hakim olacağız. Diline hakim olamayan, memleketi iyi yönetemez. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Öyle 'Asarım, keserim, denize dökerim' bunlarla olmaz" diye konuştu.
- Hüsnü Bozkurt ne demişti? CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Halk TV'deki Halk Arenası programında "Adımın Hüsnü olduğu kadar eminim 'Hayır' çıkacak, bu millete güvenmek gerek. En az yüzde 60-65 'Hayır' çıkacak. Ama arkadaşlar de ki 'Evet' çıktı... Kimse heveslenmesin, biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye, Sakarya'ya... Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Yine sizi de sizin gibi emperyalistleri de denize dökeriz" diye konuşmuş, sözleri tepki çekmişti. Soruşturma başlatıldı
"ASARIM, KESERİM İLE OLMAZ"
Kılıçdaroğlu, Gimat Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneğini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.
"Bu memleketin en çok huzura ihtiyacı var, kullanacağımız dil çok ama çok önemlidir." diyen Kılıçdaroğlu, "Önce dilimize hakim olacağız. Diline hakim olamayan, memleketi iyi yönetemez. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Öyle 'Asarım, keserim, denize dökerim', bunlarla olmaz." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"KAVGA DEĞİL, REFERANDUM YAPIYORUZ"
"(Hayır oyu kullananlar teröristtir) diye suçlamalar da oldu. Çıktım, 'hayır oyu kullanan da evet oyu kullanan da başımız üzerindedir' dedim. Hiçbir zaman kimseyi suçlamadım, hiçbir arkadaşımın suçlamasına da izin vermem, doğru da bulmam. Kavga yapmıyoruz, bir referandum yapıyoruz. Konuşacağız, tartışacağız, bir araya geleceğiz, sonra gidip 16 Nisan'da kararımızı vereceğiz. Her arkadaşımın, her siyasetçinin dilini kontrol etmesi lazım. Sadece içeride değil, dışarısı için de öyle olması lazım. 'Üç tane alkış geldi' diye diline hakim olamamak doğru değildir. O zaman o siyasetçi çabuk gaza gelir ve memleketi felakete götürür. Sağ duyulu olmak, artıyı, eksiyi bir arada görmek, bir arada tartmak hepimizin görevidir. O nedenle konuşmayı tasvip etmediğimi dün söyledim. Doğru bulmuyorum, bu memleketin huzura ihtiyacı var, birlikte yaşama irademizi ortaya koymak zorundayız."
"TÜRKİYE'NİN DOSTU ÇOK YOK"
Türkiye'nin dostu çok olan bir ülke olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "(Kim bizim dostumuzdur) diye dönüp geriye baktığımızda tarihsel süreci göreceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda kim bize yardım ettiyse o dostumuzdur. Onun dışında ne vardır, ülkelerin çıkarları vardır." diye konuştu.
Devletlerin dış politikalarını, çıkarları üzerine inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavga etmezler. 'Asarım, keserim, vururum, öldürürüm, şuraya giderim, buraya giderim...' Lafla peynir gemisi yürümez." dedi.
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Misafir 2 saat önceİYİDE SENDE HAKİM OLAMIYORSUN ZATEN...00
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Misafir 6 saat önceEvet evet sıkıysa gelde gör nasıl düşman kovalaniyor00
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Misafir 7 saat önceSıkıntı yok efkarlıymış efelenmiş şaşkın00
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Misafir 7 saat önceİnsanın fikri neyse zikride odur değişmez asla00
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Misafir 8 saat önceBizi tanımıyosun biz osmanlı torunuyuz1236
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Misafir 8 saat önceherhalde yukardan uyardılar,bir şey söyle diye,3 gün sonra acıklama yapıyor606
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Misafir 8 saat öncedoğru söylemiş sonuna kadar hayır18120
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haberturk_takipcisi 8 saat önceçok sert sözlere gelemeyiz. derhal gereken yapılsın. derhal hakkında işlem başlatılsın. Biz Osmanlı Torunlarıyız o kadar!12126
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Misafir 8 saat önceNE DİLİ ? FİKRİNİ NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN ONU SÖYLE.. SİZİN BU ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMENİZ LAZIM.. DİLİNİ TUTSA DEMKKİ AKLI BAŞKA SÖYLEYECEK HE??513
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Misafir 8 saat öncebence hiç bir sıkıntı yok bu söylemde6105