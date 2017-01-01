Çiçekçi Mehmet'i ezen sanığa sahte "alkolsüz" raporu davası

Kadıköy'de çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya kaldırımda çarparak ölümüne neden olmaktan 7 yıl hapse çarptırılan Murathan Öztürk "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Halen açık cezaevinde yatan Öztürk, "Kimseye rapor alınması konusunda baskı yapmadım. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Yüz kızartıcı bir suç işlemem söz konusu olamaz" dedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya 11 Temmuz 2015 tarihinde otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan ve 87 gün sonra teslim olan sürücü Murathan Öztürk "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 7 yıl hapis cezası aldı. Davanın ilk celsesinde Murathan Öztürk'ün, kazanın olduğu gün Pendik'teki özel bir hastaneden aldığı alkol raporunun sahte olduğu ortaya çıktı. Sahte rapor isteyen Öztürk ve raporu düzenleyen hastane pazarlama müdürü ve 2 çalışanı hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



"BASKI YAPMADIM"

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Kartal Açık Cezaevi'nden izinli gelen Murathan Öztürk ve diğer tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Öztürk, "Kazadan hemen sonra babamın avukat arkadaşını aradım. Teslim olmamı söyledi. Babam yurtdışında olduğu için o gelmeden teslim olmak istemedim. Avukat bana bir hastaneye başvurarak alkol ve uyuşturucu bulunmadığına dair rapor almamı istedi. Pendik'te özel bir hastaneye gittim. Test için idrar örneğim alındı. Babamın amcasının oğlu yanıma geldi. Ona hastane tarafından verilen rapor teslim evrağını verdim. Birkaç gün sonra sonucu almaya gidince alkol raporunun olmadığını görmüş. Rapor bulunmadığı için sonuçları alabilmek amacıyla hastanede girişimlerde bulunmuş. Ben kimseye rapor alınması konusunda baskı yapmadım. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Yüz kızartıcı bir suç işlemem söz konusu olamaz. Beraatimi talep ederim" dedi.



BAŞHEKİMİN BİLGİSİNİN OLDUĞU SÖYLENDİ

Duruşmada savunma yapan hastanenin pazarlama müdürü Mehmet Latif Yaşlı, olay günü danışmada oturduğunu söyleyerek, "Olaydan 3-4 gün sonra hasta yakınları gelip hasta yatış, vezne sorumlusu Sevilay hanıma sonuçlarda problem olduğunu söylemiş. Sevilay hanım da beni arayınca hastanın mağduriyetinin giderilmesini söyledim" diye konuştu.

Sanıklardan labaratuvar sorumlusu Özlem Erkan, pazarlama müdürünün kendisine baskı yaptığını belirterek, "Başhekimin bilgisinin olduğunu söyleyerek 'Hastanın raporunu vereceksiniz' dedi. Baskı altında şablon raporu çıkardım. Sevilay hanım da raporu imzaladı" dedi.

Hasta yatış, vezne sorumlusu sanık Sevilay Özgün ise hasta yakınlarına alkol raporunu kaşeli, imzasız teslim ettiğini ve suçsuz olduğunu öne sürdü.



DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Murathan Öztürk'ün ifadesinde belirttiği akrabası Abdurrahman Öztürk'ün tanık olarak dinlenmesine, hastaneden de sanık Sevilay Özgün'ün hastanedeki görevini, hasta giriş işlemlerini yapıp yapmadığını, çalışma saatlerini sorarak duruşmayı erteledi.