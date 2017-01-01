Konya mitingi Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan referandumuna iki gün kala birilikte son mitinglerini Konya'da yapacak.
Habertürk TV'den Çimen Çetin'in haberine göre Konya'daki mitingin ev sahipliğini eski başbakan Ahmet Davutoğlu yapacak.
Referandum için Cumhurbaşkanı ve Başbakan 6 ilde ortak miting yapma kararı aldı. Mitinglerin Ankara, İstanbul,İzmir, Diyarbakır, Van ve Kayseri'de yapılması planlanmıştı. Ancak Erdoğan'ın sesinde yaşadığı sıkıntı nedeni ile bazı programlarda değişikliğe gidildi.
Geçen haftasonu ilk kez Ankara'da buluşan Cumhurbaşkanı ve Başbakan bu haftasonu da İstanbul ve İzmir'de birlikte olacaklar.
- DAVUTOĞLU ESKİ BAKANLARLA BULUŞMADA YER ALMAMIŞTI Davutoğlu, hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan'ın eski bakanlarla yaptığı buluşmaya davet edilmiş ancak mazeret bildirerek katılmamıştı. Yıldırım'ın eski bakanlarla toplantısı
KAYSERİ'DE GÜL YOKTU
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri mitingine 'Siyasi toplantılarda bugüne kadar yer almadığı' gerekçesi ile katılmamıştı. Eski başbakan Davutoğlu'nun Konya'da olup olmayacağı merak ediliyordu, bu sorunun yanıtı da netleşti.
Davutoğlu, 14 Nisan'da Konya'da ve mitingin yapılacağı alanda olacak.
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Misafir 36 dakika önceReis bizim Hoca bizim size ne00
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Misafir 38 dakika önceReis Ahmet hocayı fena küstürmüş olmalı.....00
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Misafir 3 saat öncehic merak etmeyin konu Türkiye olunca Allah hayırlısını versin90
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Misafir 3 saat öncereis bizim hoca bizim33
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Misafir 4 saat öncemecburen katılıyordur33
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Misafir 4 saat önceevet diyebilecek mi00
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Misafir 4 saat önceSeçilmiş bir Başbakan hala dargın kanımca ve gizli Hayırcılardan30
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Misafir 4 saat önceDavut oğlu adam gibi adam bilge kişi asla yanlış yapmaz saibesi olmayan tertemiz mazisi olan tek siyasetçidir60
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Misafir 4 saat önceeditor neden benim yorumlari yayinlamiyosun00
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Misafir 5 saat önceDavutoglu bu mitinge katilirsa kendini bitirir.69