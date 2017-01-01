06 NİSAN 2017
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ahmet davutoğlu
GÜNDEM

Konya mitingi Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın birlikte katılacağı Konya mitinginde eski başbakan Davutoğlu da yer alacak

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:16:18 Güncelleme: 15:18:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan referandumuna iki gün kala birilikte son mitinglerini Konya'da yapacak.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in haberine göre Konya'daki mitingin ev sahipliğini eski başbakan Ahmet Davutoğlu yapacak.

Referandum için Cumhurbaşkanı ve Başbakan 6 ilde ortak miting yapma kararı aldı. Mitinglerin Ankara, İstanbul,İzmir, Diyarbakır, Van ve Kayseri'de yapılması planlanmıştı. Ancak Erdoğan'ın sesinde yaşadığı sıkıntı nedeni ile bazı programlarda değişikliğe gidildi.

Geçen haftasonu ilk kez Ankara'da buluşan Cumhurbaşkanı ve Başbakan bu haftasonu da İstanbul ve İzmir'de birlikte olacaklar.

KAYSERİ'DE GÜL YOKTU

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri mitingine 'Siyasi toplantılarda bugüne kadar yer almadığı' gerekçesi ile katılmamıştı. Eski başbakan Davutoğlu'nun Konya'da olup olmayacağı merak ediliyordu, bu sorunun yanıtı da netleşti.

Davutoğlu, 14 Nisan'da Konya'da ve mitingin yapılacağı alanda olacak.

 

 

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YORUMLAR 16
  • Misafir 36 dakika önce
    Reis bizim Hoca bizim size ne
  • Misafir 38 dakika önce
    Reis Ahmet hocayı fena küstürmüş olmalı.....
  • Misafir 3 saat önce
    hic merak etmeyin konu Türkiye olunca Allah hayırlısını versin
  • Misafir 3 saat önce
    reis bizim hoca bizim
  • Misafir 4 saat önce
    mecburen katılıyordur
  • Misafir 4 saat önce
    evet diyebilecek mi
  • Misafir 4 saat önce
    Seçilmiş bir Başbakan hala dargın kanımca ve gizli Hayırcılardan
  • Misafir 4 saat önce
    Davut oğlu adam gibi adam bilge kişi asla yanlış yapmaz saibesi olmayan tertemiz mazisi olan tek siyasetçidir
  • Misafir 4 saat önce
    editor neden benim yorumlari yayinlamiyosun
  • Misafir 5 saat önce
    Davutoglu bu mitinge katilirsa kendini bitirir.
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