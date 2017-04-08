"Evet Platformu" tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı "İstanbul Buluşması" mitingi sona erdi. İlk konuşmayı yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Her Evet şer odaklarının hesaplarını bozacak" dedi. Yıldırım'ın konuşmasının ardından bakanlar platforma çıkarak halkı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında "Öyle bir Evet deyin ki, Türkiye'ye kem gözle bakan kim varsa hepsini titretmeli" mesajı verdi. Erdoğan da, Yıldırım da büyük bir kalabalığın dinlediği konuşmalarında CHP liderine yüklendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI:



İstanbul ancak gönül gözüyle kavranabilecek, gönül diliyle anlatılabilecek bir şehir. Bunun için İstanbul, Türkiye'dir. Bugün Yenikapı bir başka güzel. İnanıyorum ki yarın da bir başka güzel olacak. Haftaya pazar sandıklar Evet ile bir başka güzel.

Geldiğimiz noktada artık bize sadece anayasa değişikliğini geçirmek yetmez. Çok daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. İstanbul öyle bir Evet demeli ki 99 yıl önce bu mübarek şehri kirletmeye çalışanlardan başlayarak Türkiye'ye kem gözle bakan kim varsa hepsini titretmeli.

İstanbul 16 Nisan'da Evet diyerek FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın kökünü karartmaya hazır mı? İstanbul, 16 Nisan'da Evet diyerek FETÖ'nün avukatlığına soyunan CHP yönetimine dersini vermeye hazır mı? İstanbul Evet diyerek bir kısım Avrupa ülkelerine, 'Avrupa, Avrupa duy sesimizi' demeye hazır mı? (Meydandan 'Evet' yanıtını alınca) İstanbul'a da bu yakışır.

YENİKAPI'DA SÜRPRİZ KLİP! İLK KEZ YAYINLANDI

"İSTANBUL'A SEVDAM, AŞKIM AYRIDIR"

İstanbul'dan aldığımız tecrübe ile tüm Türkiye'ye hizmet ettik. Bu noktada durmak yok. Onun için İstanbul'a olan sevdam, aşkım ayrıdır. Girdiğimiz tüm mücadelelerde İstanbul kapı gibi arkamızda durduğu için hep galip geldik. Belediye başkanı olduğumuzda birileri dudak büküyordu. Şimdi kısa sürede öyle bir devrim gerçekleştirdik ki bizi küçümseyenler mahcup oldu. Batı bile sessiz devrim dedi. Şimdi sessiz devrim diyenler kudurdular. Ne yaparlarsa yapsınlar kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Sandıkta kaybedenler iftiraya, yalana başvururlar. Haksız ve adaletsiz şekilde belediye başkanlığından alınıp cezaevine girerken 'Bu şarkı burada bitmez' dedik. Cezaevinden çıkar çıkmaz tüm Türkiye'ye hizmet için yola revan olduk. Halkımız bize güvenmişti ve süratle iktidar yolunu açtı. Bu süreçte her seçim ayrı bir mücadele ile geçti. Bizi cumhurbaşkanı seçtirmemek istediler. CHP her dönemde olduğu gibi o günde Türkiye'nin önünü tıkadı. Bundan sonra millet seçecek dedik, restimizi çektik. Hem o krizi çözdük hem yüzde 69'luk bir destek ile yeni yönetim modeline geçişin temelini attık.

Yeni yönetim sistemimiz tarihimizden ve kültürümüzden süzülüp gelen bir birikimin ifadesidir.

Türkiye çok acılar çekerek bugünlere ulaştı. Çok çile çektik ama Rabbim sonunu hayreyledi. Sabreden kimse zafere ulaştı. Ama yine sabırlı olacağız. Önümüzde daha çok yol var. Uzun ince bir yoldayız.

Türkiye hep güçlü hükümetler tarafından yönetilseydi bugün bulunduğumuz yerin tam iki kart ilerisinde yer alacaktık. Ama bunlar bize bunu çok gördüler. Biz bu millete aşığız. Ama bunlar bakıyorsunuz faiz mi faiz... Yahu faiz ile adam olunur mu? Yıllardır böyle sömürdüler, faiz lobisine... Fakir fukaranın cebinden aldılar, dağıttılar.

"Amerika'yı yeniden keşfetmedik" 16 Nisan'da yaptığımız iş, Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. 16 Nisan'da merhum Özal'dan Demirel'e, Türkeş'ten Erbakan'a, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz. Tek fark; onların uygun şartları bulup bu değişimi başlatamamış olmaları, bizim ise bu adımı atmış bulunmamızdır. Okumadan sandığa gitmeyin

Bu adımı atmak bizim için de kolay olmadı. Ne zaman önemli bir projeyi hayata geçirmeye kalksak birileri ortalığı karıştırmaya çalıştı. Her seçim bizim ve milletimiz için bir imtihana dönüştü. Her saldırı milletimizle birlik olup söndürdüğümüz ateş topuna dönüştü.

Türkiye demokrasisini hak etmiş bir ülke. İşgalcilere 'Geldikleri gibi giderler' dedik, 15 Temmuz'da yine istiklaline ve istilbaline sahip çıktı. İstanbul o gece tarihin en önemli sınavlarından birini alnının akıyla verdi. Darbecilere meydanı bırakmadı. Darbecilere geçit vermedi. İstanbul tam 99 şehit verdi. Toplamda 249 şehidimiz var.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞU KONTROLLÜ"

O gece 3.30 Atatürk Havalimanı'na indiğimde on binler karşıladı. Gurur duydum. F-16'lar üzerimizde uçuyor. Tanklara aldırmadan benim milletim iradesine sahip çıkıyor. Aynı gece benden 3-3.5 saat kadar önce oraya birisi daha gelmişti. CHP Genel Başkanı... Kendi ifadesi ile 23.40 civarında iniyor. Ortalığın karışık olduğunu görünce Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. 'Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris'ten çıktığında beni haberdar etseydi ben de oraya gelirdim' diyor. Biz Face Time'den tüm Türkiye'ye çağrımızı yaptık niye gelmedin? Bu kişi 'Darbe olsa tankın üstüne çıkarım' diyen bir kişi. Bu durumda olan birinin yapabileceği bir şey olabilir mi? Bunlarda yürek diye bir şey yok. 'Darbelere karşı olduğumu söyledim' diyor. İyi ki söyledin. Sonra utanmadan 'Bu kontrollü darbedir' diyor. Kontrollü koltukta oturan her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Kasetle oraya gelmiş olan biri. Yedi seçim kaybetti. Şimdi sekizinciye hazırlanıyor. Ama inanın yine gitmez. Koltuk kontrollü... Ama ne olursa olsun biz onlara rağmen yola devam edeceğiz. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize üzülüyorum, fikirlerimiz uymasa da bu felakete maruz kaldıkları için üzülüyorum. Gelin bu adamdan kurtulun. Rerkor bir oyla Evet olduğu takdirde artık bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum.

"BÖYLE GENEL BAŞKANA BÖYLE MİLLETVEKİLİ"

Bir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan, bir sonraki gün başka bir terör örgütünün avukatlığını üstlenen parti, cumhuriyetin partisi olamaz. Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, millettir. Bunların her şeyden önce millete ve milli iradeye saygısı yok. Bu partinin bir milletvekili çıkar evet verenleri İzmir'de denize dökmekten söz eder. Diğeri ondan aşağı kalmamak için hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini söyler. Güya bu da deneyimli. Deneyimlisi öyle, deneyimsizi böyle. CHP milletvekillerinin bu halk oylaması kampanyası döneminde sokakta vatandaşı tehdit etmekten, kahvede darbetmeye kadar sergilemedikleri rezalet kalmadı. Böyle genel başkanların böyle milletvekilleri olur.

Yenikapı ruhu ölmedi, ölmeyecek. Bu ruha sahip olmayanlar kendilerine yakışan safa geçtiler Recep Tayyip Erdoğan

"DÖNÜM NOKTASI OLDUĞUNU BİLİYORLAR"

Biz, söz de karar da milletindir diye yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Seçim dönemlerinde yurt dışında kampanya yapılması yeni bir durum olmadığı halde bu seçimde bu engellemeyi yaptılar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunların hepsini aştık, aşıyoruz ve aşacağız. 40 yıldır siyasetin içindeyim. 40 yıldır bu tür çalışmaların yapıldığını biliyorum. Peki bu defa niye böyle telaşlı bir engelleme çabasıyla karşı karşıya kaldık? Çünkü bu halk oylamasının alelade bir seçim olmadığını, Türkiyenin geleceği için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını çok iyi biliyorlar.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'IN KONUŞMASI:

"MİLYONLARA NEDEN YALAN SÖYLEDİN KILIÇDAROĞLU"

Çok değil 8 ay önce bu kürsüde darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu, bugün '15 Temmuz kontrollü bir darbedir' diyor. Madem 15 Temmuz bir yalandı, Yenikapı'da Milli İrade Mitingi'ne katılıp milyonlara neden yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu!

15 Temmuz'da İstanbul'un kadınları Nene Hatun oldu, gençleri Ulubatlı Hasan oldu. O gece İstanbul geçilmedi.

"BİZİM ANLAYIŞIMIZDA BEN YOK BİZ VAR"

Sayın Cumhurbaşkanım, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığınız döneminde beraber çalıştık. AK Parti'yi kurarken beraberdik. 1999'da Pınarhisar'a uğurlarken birileri 'Muhtar bile olamaz' derken biz o gün ant içtik. Bizim hareketimizde ben yok biz var. Sizden bunu öğrendik. Bizim mücadelemizde dayanışma, birlik var. Bu anlayışla birçok eser kazandırdık.

"1. DÜNYA SAVAŞI'NDA OLDUĞU GİBİ..."

Türkiye'nin maruz kaldığı tuzakları görüyorsunuz. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye'yi dize getirmek isteyenler karanlık bir oyun peşinde. Kimi zaman kardeş kavgası kimi zaman bölücü terör kimi zaman ekonomik krizlerle yolumuzu kesmek istiyorlar... Başaramadılar, başaramayacaklar. Ne çukur kazanlar ne de alçak FETÖ terör örgütü milletin yolunu kapatamayacaklar.

"HER EVET ŞER ODAKLARININ HESAPLARINI BOZACAK"

Sandıktan çıkan her Evet ile Türkiye gücüne güç katacak. Her Evet şer odaklarının hesaplarını bozacak. 16 Nisan'da dostlarımızı sevindirip düşmanlarımızı üzmeye hazır mısınız? Vesayet odaklarını bitirmek için Evet diyecek miyiz?

"GÜÇLÜ HÜKÜMET, GÜÇLÜ MECLİS DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi en büyük eserimiz olacak. Güçlü hükümetler, güçlü Meclis dönemi başlıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak. Vesayetçiler artık tarihin derinliklerinde yok olacaklar. Türkiye kalıcı istikrara kavuşacak. Ekonomi yeni sistemde daha da büyüyecek. Milletin huzuru, güvenliği, kardeşliği daim olacak. Yargı sadece bağımsız değil, tarafsız da olacak. Gençlerimiz siyasetle tanışacak.