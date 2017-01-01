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Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir oran zikretmeyeyim ama açık ara diyebilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda referanduma ilişkin açıklanan anket sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 22:12:25 Güncelleme: 23:54:33 AA

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anket sonuçlarıyla ilgili olarak "Bir oran zikretmeyeyim ama açık ara diyebilirim" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 24 ve 360 TV ortak canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anket sonuçlarını değerlendiren Erdoğan, "Şu anda bir oran zikretmeyeyim. Ama açık ara diyebilirim ve bu açık ara gidiş daha da artarak devam edecek, bu onu gösteriyor. Bizim meselemiz şu anda öyle bir oran çıkmalı ki, bu bir defa bu ülkenin hizmetinde olan bütün insanlara öz güven kazandırmalı" dedi.

Tek adam iddialarına yanıt veren Erdoğan, "Aklıselim ile dersimizi iyi çalışarak, halkımıza verdiğimiz hizmetle, çünkü biz bu halka efendi olma gayreti içinde olmadık. Tek adam, tek adam diyorlar ya... Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz bir defa kolektif aklın bir ürünü olarak siyaset yaptık. Bizim en önemli aldığımız ahlak dersi edeptir" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan, "Sen hayatında neyi yönettin, kaç kişi yönettin? Önce bunu söyle. Onun hayatında böyle bir şey yok. Onun için de ne diyor? 'Lokantayı bile icabında kapatabilecektir' Böyle bir şey olabilir mi, bir cumhurbaşkanının böyle bir görevi olabilir mi? Lokantayı kapatan kimdir? Bak onu da öğrenmesi lazım, ben ona söyleyeyim. Belediye başkanları lokanta kapatır." şeklinde konuştu.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili cumhurbaşkanının tarafsız olmayacağı yönündeki eleştirileri hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP geçmişinde şöyle bir anlayış var, kuralları koyarlar ve koydukları kuralları da milli iradeyle değil, CHP eliyle yürütürler, mantık budur. Hatırlayın, 40'lı yıllarda CHP il başkanları aynı zamanda bulundukları illerin valisiydi. Bunu bu ülke gördü. Bu neyi getiriyor? Bunların demokrasi diye bir anlayışı yok. Bugün de taraf meselesinde söylediği gibi, 'Benim kurucu liderim Atatürk' diyor ama kurucu lideri Atatürk'ün aynı zamanda cumhurbaşkanı olduğunu da bilmiyor. İnönü'nün, aynı zamanda cumhurbaşkanı olduğunu bilmiyor. Önce bunları bir gör, demek ki olabiliyormuş. Bunlar bu ülkede yaşandı. Demokrasiye gelince CHP'nin geçmişinde bu noktada kirlilikler var, hiçbir zaman demokrat olmadılar."

"YALANLA BU ÜLKEDE İKTİDAR OLMAZSIN"

"Biz bu kavga olmasın diye bu sistemi getiriyoruz. Şu anda burada cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz zaman çift başlılık olmayacak. Daha çirkin bir şey daha söyleyeyim bin 500 tane yardımcı atayacak diyor. Yalanla bu ülkede iktidar olmazsın. Dürüst ol. Bizim jenerasyonumuz seni SSK Genel müdürlüğünden tanıyoruz."

"YARIN İZMİR'DEYİZ BUYUR GEL"

"Sosyal medya patlıyor. Ne diyorlar? Yenikapı fotoğraflarını paylaşarak gel buradan dök diyorlar. Yarın İzmir'deyiz buyur gel. Orada yapalım, oradayız. Siyasette affedilmeyecek sözlerdir. Eline sahip olacaksın, diline sahip olacaksın, beline sahip olacaksın. Bu ağızla kalkacaksın sen orada it diyeceksin. O adam köşe yazarlığı yapmış, cezaevine girmiş, kitap yazmış vesaire. Bunlar çizgiyi sapıttılar. Bunlar siyasette söylenemeyecek sözlerdir. Bunların yapacakları herhangi bir şey kalmayacak. 16 Nisan bu türlerin yok olacağı tarihtir. Onlarca yıl bunlar iktidar partisi olamadılar. Ak Parti kurulduğu yıldan beri iktidar oldu. Bunlar ondan kuduruyor."

"BELEDİYE BAŞKANLARI LOKANTA KAPATIR"

"(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Sen hayatında neyi yönettin, kaç kişi yönettin? Önce bunu söyle. Onun hayatında böyle bir şey yok. Onun için de ne diyor? 'Lokantayı bile icabında kapatabilecektir' Böyle bir şey olabilir mi, bir cumhurbaşkanının böyle bir görevi olabilir mi? Lokantayı kapatan kimdir? Bak onu da öğrenmesi lazım, ben ona söyleyeyim. Belediye başkanları lokanta kapatır."

"BU BİR ÖN KESME HAREKATIDIR"

"Bundan sonra halk karar verecek, halka gidecek ve halk inşallah Kasım 2019'dan sonra, hem iki sandıkta, bir tanesinde cumhurbaşkanını seçecek, bir diğerinde de parlamentoyu seçecek. İki sandık kuruluyor. Bundan rahatsız oluyorlar. Belki de şunu düşünüyorlar; acaba oralardan bize sıra gelecek mi gelmeyecek mi? Bu endişeye kapılıyor olabilirler. Parlamentoda bizim gücümüz, yerimiz ne olacak? Bunu düşünüyor olabilirler. Bu bir ön kesme harekatıdır."

"GÜNEYDOĞU'YU FARKLI GÖRECEKSİNİZ"

"İnşallah 1-2 yıl içerisinde Güneydoğu'ya gidildiği zaman Güneydoğu'yu farklı göreceksiniz. Onun için ben Kürt kardeşlerime şunu söylüyorum; sizin adınıza ortalıkta dolaşanlar, hiçbir zaman sizi savunmadılar, sizi sevmediler, sizin derdinizle dertlenmediler. Bizim devlet olarak gönderdiğimiz paraların bir kısmını kendi ceplerine koyarken, bir kısmını dağa gönderdiler, Kandil'e gönderdiler, teröristlere verdiler. Dolayısıyla bu oyuna bir daha gelmeyelim."

"AK PARTİ'YE ÜYE OLURUM"

"Benim doğrusu en büyük şu anda düşüncem, birinci derecede düşüncem şudur; bu partinin (AK Parti) kurucu genel başkanıyım, dolayısıyla bu hak doğduğu andan itibaren partime üye olurum ve partime üye olarak hizmetime devam ederim."

"ATILAN ADIM GECİKMİŞ ADIMDIR"

"(ABD'nin Suriye'ye müdahalesi) Bana göre atılan adım gecikmiş adımdır. Gecikmiş adımın atılmasını takdirle karşıladım. Yeter mi? Bana göre yetmez. Devlet terörü estiren Esed var. Bir milyona yakın insanı öldüren katil var. Bazıları kınıyor. Neyi kınıyorsunuz? Kusura bakmasınlar neyi kınıyorsunuz. 6-7 yıldır Türkyie Cumhuriyeti'nin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı olarak ben bunu kınayanlara söyleyen birisiyim. Burada bir hedef saptırma var. İkide bir kimyasal silah diyorlar. Bu bir kandırmadır. Kimyasal silah uluslararası kurallara göre yasaklandıyı öne getiriyorlar. Kimyasal silahı konuşalım ama Konvansiyonel silahlarla ölen insan sayısı çoktur. Neden bunu gündeme getirmiyorlar."

RUSYA DA DEVREYE GİRSİN

"O üs kimyasal silahların kullanıldığı üs olarak göreve girdi. Hedef saptırıyorlar. Kimyasal silah Suriye'de yok diyorlar. Bal gibi var. Elimizde radar görüntüleri var. Temennimiz Amerika'nın yaptığıyla kalmasın Rusya da devreye girsin. Ben sık sık Sayın Putin'le görüşüyorum. Son açıklamada da Esed'e desteğimiz sınırlı değil dediler."

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YORUMLAR 4
  • Misafir 32 saniye önce
    Hayir
  • Misafir 2 dakika önce
    hayırlı geceler habertürk ailesi
  • Misafir 11 dakika önce
    Hayır
  • Misafir 43 dakika önce
    TABİKİ EVET HER DOĞAN İÇİN EVET
  • Misafir 49 dakika önce
    su an kime hizmet ediliyor
  • Misafir 1 saat önce
    hayır hayır
  • Misafir 1 saat önce
    HELAL SANA REIS
  • Misafir 1 saat önce
    Reis seninleyiz allahin izniyle Evet
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