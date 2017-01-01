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Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununa Kur'an öğretirken çekilen fotoğrafın hikayesini anlattı

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada paylaşım rekoru kıran fotoğrafın 15 Temmuz gecesi çekildiğini söyledi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 23:49:29 Güncelleme: 23:50:35 İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununa Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafının 15 Temmuz gecesine ait olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında, torununa Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafın sorulması üzerine fotoğrafın arka planını anlattı.

Son günlerde sosyal medyada sıkça yer alan fotoğrafın 15 Temmuz gecesi Marmaris'te çekildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olaylar başlamadan önce çekilmişti" dedi.

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  • Misafir 24 dakika önce
    BÜYÜK ADAMSIN VESSELAM
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