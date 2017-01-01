Bursa'daki arı adam: Canan Karatay'ı bir görsem onu sokacağım

Bursa'da daha önce kuş kostümüyle surlara çıkıp polisi alarma geçiren tiyatro oyuncusu, Canan Karatay'ın "Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız kesinlikle bal yemeyin" sözüne tepki göstermek için arı kıyafeti giyip yeniden surlara çıktı.
Tiyatrocu ve dizi yapımcısı 54 yaşındaki Bahtiyar Keskin, balcılar tarafından büyük tepki çeken Canan Karatay'ın bal zararlıdır açıklamasına tepki göstermek için arı kostümü giyerek Bursa sokaklarında ve tarihi surlarda dolaştı.
- Karatay, katıldığı söyleşinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekmek, bal ve pekmezden uzak durulması gerektiğini ileri sürdü. Balın sıvı şeker olduğunu iddia eden Karatay, "Yüzde 60 fruktoz, yüzde 40 glikozdur. Bal da pekmez de sıvı şekerdir. Eğer kiloluysanız, tansiyon hastasıysanız ya da kalp hastasıysanız bilin ki şekerinizi çok çabuk fırlatır ve vücudunuzu yağlandırır. Onun için bizi sürekli tok tutacak, enerji verecek yiyecekleri tüketmemiz acıkmamızı önler." dedi.
Kendisine arı kıyafeti diktiren Keskin, balın şifa kaynağını göstermek için sokaklarda gezdi. Baharla birlikte polen toplamaya çalışan arıların konduğu çiçek açmış ağaçlara ve tarihi surlara tırmanan Keskin, Karatay'a tepki gösterdi. Arı adamı gören vatandaşlardan bazıları korkarken, bazıları ise büyük ilgi gösterdi.
"CANAN KARATAY'I BİR GÖRSEM, ONU SOKACAĞIM"
"Canan Karatay'ı bir görsem onu sokacağım" diyen Bahtiyar Keskin, "Canan Karatay, bal yemenin insan ömrünü kısalttığını söylüyor. Bu çok yanlış bir ifadedir. Ben tiyatro sanatçısı olarak balın ne kadar faydalı bir gıda olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Karatay'ı protesto ediyorum. Yanlış değerlendirme ve bilgilendirme yapmıştır. Balın bin bir derde faydası vardır" dedi.
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Misafir 3 saat öncecanan karataya inancım yok. yumurta kolestrol yapmaz ekmek öldürur kebap iyidir ve bal zararlıdır. tam sacmalık. yetkililerin bu acıklamara sınırlama getirmesi lazım. bilimsel kanıtı yok bunların.00
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Misafir 4 saat önceMuhakkak Canan Karatay'ın tahlilini yaptığı balda hile vardır00
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Misafir 4 saat önceBal parasının bin bir derde faydası vardır demek istedi herhalde.00
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Misafir 5 saat önceCanan hoca şeker hastalarına zararlı demiş arkadaşım. Bal kostümüyle şov yapacağına şeker hastası anana babana akrabana yedir 3 kilo bal da hayatta kalırlarsa o zaman ahkam kes. koskoca profesor karşındakı yahu yuhunuz.00
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Misafir 5 saat önceYiyiniz içiniz israf etmeyiniz,her şeyi anlatıyor00
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Misafir 5 saat öncegünde 1 kaşık kestane balı yiyin bana dua edin00