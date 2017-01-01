09 NİSAN 2017
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Canan Karatay Bursa
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Bursa'daki arı adam: Canan Karatay'ı bir görsem onu sokacağım

Tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin, Canan Karatay'ın "Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız kesinlikle bal yemeyin" sözlerini protesto etmek için arı kıyafeti giyip surlara çıktı

09 Nisan 2017 Pazar, 11:37:23 Güncelleme: 12:26:14 İHA

Bursa'da daha önce kuş kostümüyle surlara çıkıp polisi alarma geçiren tiyatro oyuncusu, Canan Karatay'ın "Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız kesinlikle bal yemeyin" sözüne tepki göstermek için arı kıyafeti giyip yeniden surlara çıktı.

Tiyatrocu ve dizi yapımcısı 54 yaşındaki Bahtiyar Keskin, balcılar tarafından büyük tepki çeken Canan Karatay'ın bal zararlıdır açıklamasına tepki göstermek için arı kostümü giyerek Bursa sokaklarında ve tarihi surlarda dolaştı.



Kendisine arı kıyafeti diktiren Keskin, balın şifa kaynağını göstermek için sokaklarda gezdi. Baharla birlikte polen toplamaya çalışan arıların konduğu çiçek açmış ağaçlara ve tarihi surlara tırmanan Keskin, Karatay'a tepki gösterdi. Arı adamı gören vatandaşlardan bazıları korkarken, bazıları ise büyük ilgi gösterdi.



"CANAN KARATAY'I BİR GÖRSEM, ONU SOKACAĞIM"

"Canan Karatay'ı bir görsem onu sokacağım" diyen Bahtiyar Keskin, "Canan Karatay, bal yemenin insan ömrünü kısalttığını söylüyor. Bu çok yanlış bir ifadedir. Ben tiyatro sanatçısı olarak balın ne kadar faydalı bir gıda olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Karatay'ı protesto ediyorum. Yanlış değerlendirme ve bilgilendirme yapmıştır. Balın bin bir derde faydası vardır" dedi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 3 saat önce
    canan karataya inancım yok. yumurta kolestrol yapmaz ekmek öldürur kebap iyidir ve bal zararlıdır. tam sacmalık. yetkililerin bu acıklamara sınırlama getirmesi lazım. bilimsel kanıtı yok bunların.
  • Misafir 4 saat önce
    Muhakkak Canan Karatay'ın tahlilini yaptığı balda hile vardır
  • Misafir 4 saat önce
    Bal parasının bin bir derde faydası vardır demek istedi herhalde.
  • Misafir 5 saat önce
    Canan hoca şeker hastalarına zararlı demiş arkadaşım. Bal kostümüyle şov yapacağına şeker hastası anana babana akrabana yedir 3 kilo bal da hayatta kalırlarsa o zaman ahkam kes. koskoca profesor karşındakı yahu yuhunuz.
  • Misafir 5 saat önce
    Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz,her şeyi anlatıyor
  • Misafir 5 saat önce
    günde 1 kaşık kestane balı yiyin bana dua edin
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