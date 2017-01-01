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Kapadokya'daki balon kazasında gözaltına alınan pilot serbest bırakıldı

Nevşehir'de, elektrik direğine çarparak düşen balonun pilotu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:37:32 Güncelleme: 11 Nisan 2017 Salı, 19:36:52 AA

Nevşehir'de bir kişinin ölümü 6 kişinin yaralanmasına neden olan sıcak hava balonu kazası nedeniyle gözaltına alınan balonun pilotu Bekir G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayı hafif yaralı atlatan ve hastanedeki tedavisinin ardından Ürgüp Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ilçe jandarma ekiplerince gözaltına alınan Bekir G'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirdikten sonra adliyeye götürülen Bekir G, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bekir G'nin savcılıktaki ifadesinde, 2008 yılında sıcak hava balonculuğu hizmeti veren bir firmada yer ekibi olarak göreve başladığını, 2012'de gerekli eğitimlerini tamamlayıp, pilotluk lisansı aldığını, bugüne kadar çeşitli ebatlardaki sıcak hava balonlarında yaklaşık 800 saat uçuş gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olay günü saat 06.15'te Göreme beldesinden havalanan balonun bir süre sonra rüzgarın etkisiyle Mustafapaşa köyü istikametine yöneldiğini ve iniş için yer ekibini uyardığını aktaran Bekir G'nin, balondaki bir kadının, "Neden erken iniyoruz, uçuşun bir saat sürmesi gerekiyor" demesi üzerine "Macera mı arıyorsunuz, güvenliğimiz daha önemli" karşılığını verdiğini, bu esnada rüzgarın etkisiyle balonun alçaldığını, elektrik tellerine takılmasını engelleyemediğini belirttiği öğrenildi.

Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçildiği sırada elektrik direğine çarparak düşen, 20 kişinin bulunduğu sıcak hava balonunda, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Konsolos Yardımcısı olarak görev yapan Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja hayatını kaybetmiş, altı kişi yaralanmıştı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 10 Nisan 2017 Pazartesi 19:01
    Dunyada turizm adina bi bu var az dikkat ya
  • Misafir 10 Nisan 2017 Pazartesi 18:52
    adam gibi denetleyin her at bir kaza
  • Misafir 10 Nisan 2017 Pazartesi 18:33
    BU KAÇINCI KARDEŞİM?????
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