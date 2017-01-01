Başbakan Binali Yıldırım, TGRT'deki "Referandum Özel" programının canlı yayın konuğu oldu.

Gündemle ilgili açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ve 15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği konuşmanın detaylarını anlattı.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"(FETÖ elebaşının iadesi) Benim kanaatime göre yeni yönetim, bu yapının bu darbeyle ilişkili olduğunu düşünüyor, önceki yönetime göre. Yeni yönetim bizim bu yaşadıklarımızı daha iyi anlıyor. Hatırlayın Trump kampanya konuşmalarında 15 Temmuz'u değerlendirdi zaten. 'Bu bir darbedir ve Recep Tayyip Erdoğan bu darbeyi bastırmıştır' dedi. Dolayısıyla darbe olduğu konusunda bir tereddüt olmadığı gibi bu darbenin de Pensilvanya'yla ilintili olduğu konusuna uzak değil. Onu söyleyeyim. Ama henüz istediğimiz hızda ilerlemiyor. Hem hukuki yönden hem de hükümetler arası ilişkilerde bu konu bizim öncelikli konularımız arasında yer alıyor."

15 TEMMUZ'DA KILIÇDAROĞLU İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

"(Kılıçdaroğlu ile 15 Temmuz gecesi) Görüştüm evet. Beni aramış görüşemedik, sonra kendisini aradım. Bana dediği şey şudur, 'Biz ne yapabiliriz bu bir darbedir.' Ben de dedim ki yapacağınız şey, bu önemli bir şeydir, 'sizin yanınızdayız, ne yaparız', ben bunu duyduğuma memnun oldum, teşekkür ediyorum. Biz milleti meydanlara çağırıyoruz siz de kendi parti mensuplarınıza aynı şeyi yapabilirsiniz. Bana, 'Bunların güvenliğini kim sağlayacak' dedi. 'Millet artık ölüm kalım mücadelesi veriyor, millet kendi güvenliğini sağlar' dedim. Bugün sokağa çıkmayacağız da ne zaman çıkacağız. Aramızda geçen konuşma bu. Daha sonra Yenikapı'ya geldi. Yenikapı ruhunda bizimle beraber oldu. Sonra ne oldu ne bitti ne telkin oldu bilemiyorum."

"HÜKÜMETE GÜVENOYUNU VEREN HALK"

Yıldırım, meclisin gücünün artacağını, milletvekillerinin daha bağımsız hale geleceğini ve yürütmenin yasama üzerindeki vesayetinin yeni yapıda kalkacağını söyledi.

"Gensoru neden yok" sorusunu ise Yıldırım, "Çünkü hükümet sandıkta güvenoyu alıyor, hükümete güvenoyunu veren halkın kendisi." şeklinde cevapladı.

Yeni sistemde kuvvetler ayrılığının sağlanacağını, milletvekilinin bakan olamayacağını dile getiren Yıldırım, milletvekili bakan olduğu zaman hem yasamanın hem yürütmenin içinde yer aldığına, milletvekili ve bakan arasında haksız rekabet oluştuğuna dikkati çekti.

Şimdi yasama ve yürütmenin iç içe olduğunu belirten Yıldırım, bu durumun kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdığını kaydetti.

"Milletvekilleri artık bölgelerinin sorunlarıyla ilgilenmeyecek" yaklaşımının da doğru olmadığını bildiren Yıldırım, "Hiç alakası yok, daha çok ilgilenecek. Daha çok hesap soracak, buna daha çok vakti olacak. Bu konuda da yürütme, hükümet tarafı, meclis tarafıyla iç içe olmadığı için daha özgürce hesap sorma imkanı doğacak." dedi.

TEK ADAM ELEŞTİRİLERİ

Kılıçdaroğlu'nun "tek adam" eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, şöyle konuştu:

"Partiler var mı? Var. Seçim yapılıyor mu? Yapılıyor. İki dönemden fazla seçilemiyor cumhurbaşkanı, bu nasıl diktatörlük ben anlamadım. Anlayan biri bana anlatsın. Diktatörlükte nasıl seçim olur, seçim olmaz, süre dönem sınırlaması olmaz. İstediği zaman istediği şeyi yapar. Diktatörlükten siz ne anlıyorsunuz. Öyle bir şey yok, iki sefer seçim oldu üçüncüde gelmek istiyorsun, gelemiyorsun."

Patronun millet olduğu yerde tek adam ve diktatörlük olamayacağına işaret eden Yıldırım, vesayetin değil, milletin adamının geleceğini belirtti.

Yıldırım, seçimi milletin yaptığını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Bugün baktım Sayın Baykal, Sayın Kılıçdaroğlu efendim diyor ki 'Kaddafi, Esed, Saddam gibi tek adam' Öyle bir şey olabilir mi? Bu Türkiye'ye, Türk halkına hakarettir, şiddetle reddediyorum. Siz nasıl Türkiye'yi 94 yıllık demokrasi deneyimi olan ve 1950'den beri de çok partili hayatı benimsemiş olan ve o günden bugüne 48 hükümet kurmuş, kuruluştan bu tarafa 65 hükümet kurmuş bir ülkeyi getiriyorsunuz Kaddafi, Esed, Saddam'la yan yana koyuyorsunuz. Bu bizim halkımıza hakarettir."

"Bu eyalet sistemi ve Türkiye'nin bölünmesinin ilk adımı, Türkiye bölünecek ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da federasyon ilan edilecek" şeklindeki iddialara Başbakan Yıldırım, "Bunlar da külliyen yalan, saçma. Çünkü anayasa değişikliğinin birinci maddesi, mevcut anayasada dokuzuncu maddeden başlıyor. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı. Türkiye'nin üniter yapıya sahip olduğu ilk 3 maddede yazıyor. İlk 3 maddede değişiklik yok. Daha birkaç gün öncesine kadar 'başkenti Ankara'dan başka yere taşıyabilir'. diyordu. Burada maddede yazıyor, 3. maddede Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, bölünür mü? Yalan, yalandan kim ölmüş." dedi.