14 NİSAN 2017
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Diyarbakır'da düzenlenen PKK saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı

14 Nisan 2017 Cuma, 02:59:44

  • 1 Diyarbakır'da düzenlenen PKK saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı
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    Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’ndeki emniyet müdürlüğü ek binasına terör örgütü PKK tarafından kazılan tünele yerleştirilen 1 ton patlayıcıyla gerçekleştirilen hain saldırının perde arkasına dair ilginç bilgiler ortaya çıktı.

  • 2 Diyarbakır'da düzenlenen PKK saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı
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    HABERTÜRK’ün ulaştığı bilgilere göre, biri polis 2 kişinin hayatını kaybettiği hain terör saldırısının ayrıntıları şöyle...

  • 3 Diyarbakır'da düzenlenen PKK saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı
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    82 BİN TL’LİK 1 YILLIK KİRAYI PEŞİN ÖDEDİ

    Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre Bağlar’ı kana bulayan saldırının talimatı, terör örgütü PKK’nın sözde Amed eyaleti sorumlusu tarafından verildi. 

  • 4 Diyarbakır'da düzenlenen PKK saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı
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    Eylemin planlaması yapılarak görev, 1991 Diyarbakır doğumlu H.Y. adlı örgütün şehir yapılanmasına mensup teröriste verildi. 

     

  • 5 Diyarbakır'da düzenlenen PKK saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı
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    H.Y., 4 ay önce emniyet binasının çevresindeki Ercin Apartmanı’nın boş olan bodrum katını kiralamak için bodrum katın sahibi Ş.B. adlı kişiyle görüştü. 

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