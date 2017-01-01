İşte liderlerin memleketlerinden çıkan sonuç

Türkiye'nin merakla beklediği referandumda sonuçlar gelmeye başladı.
Sonuçların açıklanmaya başlamasından sonra gözlerin çevrildiği illerden bazıları da liderlerin memleketleri oldu.
ERDOĞAN'IN MEMLEKETİNDEN ÇIKAN SONUÇ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de sandıkların tamamı açıldı, yüzde 75.65 Evet, yüzde 24.35 Hayır çıktı.
1 Kasım seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de AK Parti yüzde 75.88 oy alarak açık ara birinci parti çıkmıştı. CHP; yüzde 14.87 oy alarak ikinci, MHP yüzde 5.37 oy alarak 3. parti olmuştu.
BAŞBAKAN YILDIRIM'IN MEMLEKETİNDEN ÇIKAN SONUÇ
Başbakan Binali Yıldırım'ın memleketi Erzincan'da sandıkların yüzde 98.7'si açıldı, yüzde 61.26 Evet, yüzde 38.74 Hayır çıktı.
1 Kasım seçimlerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın memleketi Erzincan'da 1 Kasım seçimlerinde AK Parti yüzde 56.75 oy alarak 1. parti çıkmıştı. CHP; yüzde 27.82 oy alarak ikinci, MHP yüzde 10.13 oy alarak 3. parti olmuştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN MEMLEKETİNDEN ÇIKAN SONUÇ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de sandıkların yüzde 70.6'sı açıldı, yüzde 78.72 Hayır, yüzde 21.28 Evet çıktı.
1 Kasım seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de HDP yüzde 55.87 oy alarak 1. parti çıkmıştı. CHP; yüzde 28.22 oy alarak ikinci, AK Parti yüzde 11.69 oy alarak 3. parti olmuştu.
BAHÇELİ'NİN MEMLEKETİNDEN ÇIKAN SONUÇ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de sandıkların yüzde 54.9'u açıldı, yüzde 59.39 Evet, yüzde 40.61 Hayır çıktı.
1 Kasım seçimlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de 1 Kasım seçimlerinde AK Parti yüzde 46.46 oy alarak 1. parti olmuştu. Yüzde 34.44 oy ile MHP 2. parti, CHP 13.48 oy oranı ile 3. parti olmuştu.
DEMİRTAŞ'IN MEMLEKETİNDEN ÇIKAN SONUÇ
Selahattin Demirtaş'ın memleketi Elazığ'da sandıkların tamamı açıldı, yüzde 71.84 Evet, yüzde 28.16 Hayır çıktı.
1 Kasım seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ın memleketi Elazığ'da AK Parti yüzde 66.82 oy alarak sandıktan 1. parti çıkmıştı. MHP yüzde 13.44 oy alarak 2. parti oldu. HDP ise yüzde 10.97 oy alarak 3. parti olmuştu.