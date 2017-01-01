2017 Referandum sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte heyecanlı takip başladı. Birçok il ve ilçeden "Evet" ve "Hayır" oylarına dair bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte "Evet" oylarının önde olduğu ilçeler...

EVET OYUNUN ÖNDE OLDUĞU İLÇELER VE ORANLAR

Evet oyunun rekor oranda oy aldığı ilçe: Şanlıurfa/Akçakale

ŞANLIURFA/AKÇAKALE OY ORANI: %95,23

Adıyaman/Sincik: %96,28

Adıyaman/Samsat: %94,01

Aksaray/Gülağaç: %93,44

Bolu/Dörtdivan: %90,35

Elazığ/Palu: %94,19

Muş/Hasköy: %91,74

Nevşehir/Acıgöl: 90,04

Sivas/Doğanşar: 90,71

Erzurum/Pazaryolu: 91,16

Malatya/Kale: %94,39

Şanlıurfa/Akçakale: %95,23

Şanlıurfa/Harran: %97,27

Trabzon/Hayrat: %90,65