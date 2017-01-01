Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, referandumun kazananının AK Parti, MHP ve BBP olduğunu savunarak, “Zafer bu 3 partinin zaferidir. ‘Evet’ diyenlerin zaferidir. Bazıları Kürt oyları diye bir oydan bahsetmektedir. Biz Kürt’ü, Türkmen’i, Çerkez’i, Laz’ı, Alevi’si, Sünni’si hep birlikte büyük Türk milletiyiz. Bir kere, bu şekilde oyları tasnif etmek etnik bölücülüktür” dedi.

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Destici, Meral Akşener’in yeni bir parti kuracağı iddiasıyla ilgili de şunları şunları söyledi: “Biz o süreci yaşamış bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla benim tüm ülküdaşlarıma çağrım şudur: Türkiye’nin, ülkücülerin ve Türk milliyetçilerinin bölünmesine değil birleşmesine ihtiyaç vardır. Bizim amacımız tüm ülkücüleri birleştirmektir. BBP bu amaçla kurulmuştur. Ayrı bir heyecan aramalarına gerek yok. Burada parti var, ocak var, teşkilat var. Buyursunlar gelsinler. Buradan da daha geniş kucaklama yaparız.”

AKŞENER VE KORAY AYDIN'DAN İDDİALAR İÇİN AÇIKLAMA

MHP’den ayrılanların Meral Akşener’in önderliğinde Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) adı altında bir araya geleceği yolundaki iddialar, referandum sonrasında yeniden gündeme geldi. Bunun üzerine Meral Akşener, Twitter adresinden açıklama yaptı.

Akşener, “Parti kurma çalışmamız yoktur. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) hukuku katlettiği, ‘abidik gubidik’ işlerin yapıldığı bir süreçte önceliğimiz oylarımıza sahip çıkmaktır” dedi.

KORAY AYDIN DA KARŞI ÇIKTI

Kongre tartışmaları sırasında MHP Genel Başkanı adayları arasında adı geçen eski bakan Koray Aydın da yeni parti hazırlıklarına karşı çıkarak, “MHP baba ocağımız” sözleriyle partide kalacağı mesajını verdi. Aydın, “Hayır” oylarının güçlü sesinin milliyetçilerden geldiğini, mağlubiyetin faturasını yetki sahiplerinin ödemesi gerektiğini kaydetti.

Aydın, yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

HATIRI SAYILIR ‘HAYIR'

16 Nisan referandumunda milletimiz, yüksek bir katılımla demokrasiye olan güvenini bir kez daha sergilerken, millet iradesini ağzından düşürmeyenler, şaibeli bir neticenin doğmasına ve bu yüksek katılıma leke düşmesine sebebiyet vermişlerdir. Fakat aziz milletimiz her şeye rağmen, büyük bir eşitsizliğe, devlet gücünün iktidar propagandasına alet edilmesine ve yetim hakkının sömürülmesine yine de hatırı sayılır bir ‘Hayır’ demiştir. Referandum sonuçları göstermektedir ki bu hayırın en gür sesi Türk milliyetçilerinden gelmiştir. Milliyetçi-ülkücü camia, iradesinin ipoteksiz olduğunu, hak bildiğini haykırmaktan geri durmayacağını bir kez daha kanıtlamıştır.

MAĞLUBİYETİN FATURASI

Milliyetçi-ülkücü camiayı geri dönülmez bir yola sürükleyenler, bu yolda yalnız kalmışlardır. Ülkücü, ülkücünün öz kardeşidir anlayışını hiçe sayanlar, eloğlunu el üstünde tutarken, ülküdaşına itibar etmeyenler büyük bir mağlubiyetin de muhatabıdır. Bu mağlubiyetin faturasını yine yetki sahipleri üstlenmelidir.

B PLANIMIZ YOK

Birlik olma bilincindeki rahmeti gözetmeli ve ayrılıktaki azaptan korkmalıyız. Hiç kimse referandum sonuçlarından pay çıkararak, yörük sırtında kurban kesmeye kalkmasın. MHP bizim baba ocağımız, ana kucağımızdır. Benim ve arkadaşlarımın, B planı yoktur. MHP zemininde siyaset yapmak günden güne zorlaşsa da bu siyasi zemini yakalama sorumluluğu yine bizlerin omuzlarındadır. Biz ülkücü Türk milliyetçileri olarak bu hüsran tablosu içerisinde rahat olanları rahatsız etmeye devam edeceğiz. MHP, tüm asaleti ve kudretiyle mazisi derin ve köklü gönül sarayımızdır. Unutmayalım, eski Dolmabahçe, yeni gecekondudan evladır.”