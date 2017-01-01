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GÜNDEM

Erdoğan-Yıldırım referandumdan sonra ilk kez görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım görüşmesinde kritik konular ele alınacak. İkilinin görüşmesi 16 Nisan'dan sonraki ilk yüz yüze görüşme olacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:29:45 Güncelleme: 15:41:16 HABERTURK.COM

AK Parti MKYK'sı kongre gündemi için bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım görüşmesini bekliyor.

Habertürk TV muhabiri Çimen Çetin'in aktardığına göre bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17:30'da Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki görüşme, referandumun ardından gerçekleşecek ilk resmi görüşme olacak. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak tebriklerini iletmişti.

GÖRÜŞMENİN ÖNEMLİ DETAYLARI

Bugünkü görüşmede kabine revizyonu, kongre süreci ve üyelik sürecinin netleşmesi bekleniyor.

Toplantıda bundan sonraki süreçteki adımın ne olacağı da konuşulacak. Özellikle üyelik ve kongre süreci ile ilgili YSK'nın açıklaması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. 

YILDIRIM 2018'E KADAR 'KONGRE YOK' DEMİŞTİ

Başbakan Yıldırım dünkü açıklamasında 2018 yılına kadar bir kongrenin gündeme gelmeyeceğini belirtmişti. AK Parti'de son olağan kongre 12 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşmişti.

Tüm bu gelişmelerin Erdoğan ve Yıldırım arasındaki görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor.

 

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