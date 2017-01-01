Levent Gök: Adalet Bakanı anayasal suç işledi

Bozdağ ne demişti?

YSK'nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz. Buna rağmen başvuru halinde, Anayasa ve yasalarımıza göre Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın 'Ret' kararı dışında karar verme seçeneği yoktur.

Adalet Bakanı'nın açıklamaları