Bozdağ: AYM ve Danıştay'ın 'Ret' dışında seçeneği yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin referanduma ilişkin itirazlarında tek karar merciinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu söyledi.

Twitter'da açıklamalarda bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:

"YSK'nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz. Buna rağmen başvuru halinde, Anayasa ve yasalarımıza göre Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın 'Ret' kararı dışında karar verme seçeneği yoktur"

"YARGI MİLLETİN KARARI ÜSTÜNE KARAR VEREMEZ"

Anayasa Mahkemesi'nin başvurulara karşılık 'Kabul edilemezlik', Danıştay'ın ise aynı gerekçelerle 'Ret' kararı verdiğini hatırlatan Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi, kararları ile Anayasa'nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler bireysel başvurunun konusu da olamaz. Demokrasilerde milletin kararı üstünde karar yoktur. Millet adına karar veren yargı, milletin sandıkta verdiği kararı üstüne karar veremez" diye yazdı.